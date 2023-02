Abuelas se le midieron a imitar la presentación de Rihanna en el Super Bowl; ahora son la sensación

Un grupo de amigas de la tercera edad son la sensación en redes sociales luego de que aceptaran el reto de emular la presentación dada por la estrella de la música Rihanna en el Super Bowl del 2023. Las abuelitas no desatinaron en la coreografía y se ganaron el cariño de los internautas.

En total fueron 11 las mujeres que recrearon una de las coreografías que la artista norteamericana hizo en vivo en el State Farm Stadium, en Glendale (Arizona) para millones de personas en todo el mundo. En el video publicado en la red social TikTok se puede ver a las abuelas vestidas de blando.

La cámara se acerca al grupo de ancianas mientras una a una se van haciendo a un lado, hasta que al final aparece una de ellas vestida de rojo, igual que la artista de Barbados. Cuando el foco llega hasta la última abuelita, quien hace el papel de Rihanna, comienza a interpretar la famosa canción “Rude Boy”.

Las abuelitas utilizaron el mismo audio de la presentación en vivo de la famosa cantante para poder emularlo lo más parecido posible.

Hasta el momento se sabe que las adorables ancianas pertenecen a un centro para el adulto mayor ubicado en Kentucky, Estados Unidos. El video ya cuenta con más de 23.8 millones de reproducciones, así como miles de comentarios de admiración y respeto para las experimentadas mujeres.

Algunos están esperando que la misma Rihanna reaccione a la coreografía de las abuelitas, ya que esto sería una gran motivación para que sigan realizando este tipo de actividades.

“Maravillosas son un ejemplo 👏”; “Hermosas princesitas dios les bendiga ah todas abrazos para todas hermosuras”; “🥰🥰 Lo más hermoso que pueda ver mis ojos 🥰”; “Hubiera sido mejor en el Super Bowl, lo juro”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Joven simula accidente para proponerle matrimonio a su novia

A través de las redes sociales se han podido conocer diferentes propuestas de matrimonio, unas con resultados positivos, mientras que otras no. Muchas de ellas tienen detalles particulares, por no decir que inusuales, como la siguiente historia.

El usuario de TikTok @badbarbieale_april publicó un video que hasta el momento, acumula más de 4 millones de reproducciones, en donde se observa un accidente, con un herido: un joven tirado en el suelo, aparentemente inconsciente tras haber colisionado con otra moto.

Es entonces que de repente aparece una joven desesperada -su pareja- que se arrodilla para auxiliarlo. No obstante, el hombre de un momento a otro se voltea y saca de uno de sus bolsillos un anillo de compromiso para pedirle matrimonio a la mujer.

La propuesta de matrimonio tuvo todo tipo de comentarios. - Foto: Fotos tomadas del video de la cuenta de TikTok de @badbarbieale_april

Sorprendida sin entender lo que estaba ocurriendo, al igual que las personas que estaban observando el supuesto accidente, le da un beso y un abrazo, como respuesta a su pregunta.

La inusual propuesta de matrimonio provocó muchas reacciones en la plataforma social, en donde los usuarios también bromearon:

“Yo le digo que no, me voy y luego regresó para decirle ¿qué crees que tú no más puedes bromear?”; “si no se van a morir y revivir para pedirme matrimonio, no quiero nada”; “Me haces eso, amor, y te prometo que del disgusto de pensar que te pasó algo me muero y no puedes ni pedírmelo jajajaja”, son algunos comentarios.

En otro caso, una joven de 27 años decidió compartir en TikTok una de las decisiones más importantes que tomó para su vida: le pidió matrimonio a su pareja. Pero los cibernautas no lo tomaron de la mejor manera y “destrozaron” su acto de amor con críticas y reacciones negativas.

En la publicación se puede ver a la joven identificada como Sukhmin Garcha, arrodillándose y sosteniendo una caja la cual contendría un anillo de compromiso. La mujer rompió con los prejuicios y cambió la tradición al realizar la propuesta.