Super Bowl: el top de las mejores presentaciones de medio tiempo

The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince, Madonna son algunos de los artistas más recordados

Los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs pelearán este domingo 12 de febrero por el título del SuperBowl en el State Farm Stadium de la ciudad de Glendale, en Arizona, ante 75.000 espectadores. El show de medio tiempo tendrá a la cantante Rihanna como artista principal.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Rihanna al escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music”, dijo Seth Dudowsky, jefe de música de la NFL y agregó.

“Rihanna es una artista única en una generación que ha sido una fuerza cultural a lo largo de su carrera. Esperamos colaborar con Rihanna, Roc Nation y Apple Music para traerles a los fans otra actuación histórica en el Halftime Show”.

Los últimos en presentarse en el SuperBowl fueron Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, quienes historia al obtener cinco nominaciones al Creative Arts Emmy. La actuación aclamada por la crítica ganó tres Creative Arts Emmy, incluido el Especial de Variedad Sobresaliente (en vivo), el primero para el programa.

Mary J. Blige actúa durante el espectáculo de medio tiempo Foto REUTERS/Mike Segar - Foto: REUTERS

Desde 1967 hasta mediados de los 80, se invitaban bandas estudiantiles características del país norteamericano. Después, el concepto cambió y al escenario se suben los mejores artistas. Han sido protagonistas con grandes actuaciones The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince, Madonna y más.

¿Cuáles han sido los shows más recordados?

Michael Jackson - 1993

El artista apareció en una pantalla gigante con una animación en la que volaba. De inmediato salió en lo alto de la misma con sus movimientos característicos y los mejores éxitos de la época. Se calcula que 91 millones de estadounidenses vieron a Michael Jackson en un show retransmitido a 120 países. La audiencia aumentó de manera considerable.

Aerosmith con ‘Nsync, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly - 2001

Fue en el Raymond James Stadium combinación de Aerosmith, con boy bands y estrellas del pop ‘Nsync. La sorpresa de la noche fue Britney Spears, combinaron las estrellas generacionales de la época.

U2 - 2002

Su presentación fue después de lo ocurrido el 11 de septiembre y el terrorismo con las torres gemelas. Su presentación abrió con ‘Beautiful Day’. Pero el momento más emocionante del show llegó con ‘Where the streets have no name’, cuando se desplegó una enorme tela en el escenario donde se proyectaron todos los nombres de los fallecidos en los atentados.

Paul McCartney - 2005

Con un traje de chaqueta y una camiseta roja, deleitó a la audiencia ccon un show simple en el que estuvieron presentes ‘ los Beatles estuvieron muy presentes con ‘Get Back’ y ‘Hey Jude’.

Rolling Stones - 2006

Con tes canciones fascinaron al mundo “Start me up”, “Rough Justice” y “Satisfaction”. Su concierto duró 20 minutos. Los organizadores censuraron dos de los tres temas por hablar de temáticas sociales fuertes. Los anunciantes pagaron 83.000 dólares por segundo.

Madonna con LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A y CeeLo Green- 2012

Fue uno de los ‘shows’ visuales más grandes de todos los tiempos. Ingresó como si fuera una emperatriz romana. La Reina del Pop estuvo un conjunto con los artistas del momento.

Beyoncé con Destiny’s Child - 2013

Su potente voz y coreografías como Love on Top y Crazy in Love enloquecieron al público, además tuvo el reencuentro de Destiny’s Child con la aparición de Michelle Williams y Kelly Rowland para cantar Bootylicious.

Katy Perry con Lenny Kravitz y Missy Elliot (2015)

Su entrada ha sido una de las más espectaculares, pues llegó montada en un tigre robot cantando “Roar”. Usó cuatro outfits, marcaron uno de los mejores cambios de vestimenta en todos los años de este evento. Además, usó varias escenografías en los que la tecnología dijo presente. Por ejemplo, el estadio se convirtió sucesivamente en un tablero de ajedrez con piezas humanas. En un momento del show, ella voló en unas estrellas por encima del escenario. Tuvo la participación de Lenny Kravitz, Fue una de las presentaciones con más interacciones en redes.

Lady Gaga - 2017

Una entrada volando desde lo alto del estadio, así llegó Lady Gaga cantando además ‘God Bless America’ hablando de las políticas migratorias del presidente Trump. El repertorio contó con sus grandes éxitos: ‘Poker Face’, ‘Telephone’, ‘Born This Way’ y ‘Bad Romance’.

Jennifer Lopez y Shakira con Bad Bunny y J Balvin - 2020

Ese show celebró el empoderamiento de la mujer y la cultura latina. La colombiana bailó al ritmo de champeta y sonidos colombianos sin olvidar a Barranquilla, Jennifer López cambió de vestuario y tuvo un momento especial con J Balvin.

Diana Ross en 1996, Tributo a la Motown en 1998, Janet Jackson en 2004, Prince en 2007, The Black Eyed Peas con Usher y Slash en 2011, Bruno Mars en 2014 también diseñaron grandes shows para el medio tiempo del Superbowl.