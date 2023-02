Shakira sigue facturando y ya acumula más de 400 millones de reproducciones en YouTube y Spotify

Aquello de que “las mujeres no lloran, las mujeres facturan” se ha convertido en una máxima en los últimos días para Shakira. Tras el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53, con el productor argentino Bizarrap, ha conquistado poco a poco YouTube y Spotify, con más de 400 millones de reproducciones de este tema en ambas plataformas.

Esta semana, además, se conoció que la artista se convirtió en la tercera cantante más escuchada de Spotify, donde suma casi 80 millones de oyentes mensuales, siendo la primera mujer latina en alcanzar este puesto y esa cifra. ¡Una hazaña más para la colombiana en su carrera!

Shakira se ubica detrás de grandes como The Weeknd, que se acerca a los 100 millones de oyentes mensuales, principalmente por su canción Blinding Lights, que lanzó en 2019 y que se convirtió en un verdadero fenómeno, pues desde entonces no ha dejado de estar en los primeros lugares. Incluso, ocupó el primer puesto de la lista ‘Hot 100 de las mejores canciones de todos los tiempos’ de la revista Billboard.

Ahora, los fanáticos de la barranquillera esperan ansiosos su nueva colaboración, esta vez con Manuel Turizo. ¿Se vienen nuevos dardos contra Piqué?

Un panadero estrella

En la más reciente entrega de los Premios Grammy, el artista británico Harry Styles, ganó el de mejor álbum del año, gracias a su trabajo discográfico Harry’s House. - Foto: ap

El artista británico Harry Styles ganó el más codiciado de los premios de la industria de la música en la más reciente entrega de los Premios Grammy, el de mejor álbum del año, gracias a su trabajo discográfico Harry’s House.

La revista Rolling Stone lo menciona incluso como “un Mick Jagger” de nuestra época, capaz de asumir con naturalidad su papel de megaestrella de género fluido, que pasa sin problema alguno del rock al soul y de ahí a baladas con “abundante encanto”.

Lo que pocos conocen es que Styles se dio a conocer en 2010, cuando se presentó a una audición en el reality show The X Factor de la televisión británica.

Tenía 16 años, recién había terminado la secundaria y trabajaba los sábados en una panadería en Holmes Chapel, el pequeño pueblo en que creció, en el noroeste de Inglaterra.

Harry cantó a capela en ese momento Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder, y sorprendió a los jueces. Y, al final, estuvo entre los escogidos para formar parte de una banda juvenil de cinco integrantes que terminó en tercer lugar en el mismo programa: One Direction. El resto es historia...

¿Criticada por su edad?

“Una vez más, estoy atrapada por el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregnan el mundo en el que vivimos."Dijo la cantante Madona tras críticas por su físico - Foto: getty images

En la pasada ceremonia de los Grammy, Madonna presentó la actuación de Sam Smith y Kim Petras, un hecho “histórico”, según la artista, pues Petras es la primera mujer transgénero en actuar en la gala.

Sin embargo, millones de personas, lejos de fijarse en el emotivo discurso de la Reina del Pop, que defendía a los “rebeldes”, se burlaron del aspecto físico y el rostro de Madonna, de 64 años. Para algunos lucía “irreconocible”.

Si bien las críticas no son nuevas, la artista no aguantó más y estalló en Instagram: “En lugar de centrarse en lo que dije, que fue de agradecimiento por la valentía de artistas como Sam y Kim, muchos optaron por hablar solo sobre mis fotos en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo que ¡distorsionaría la cara de cualquiera!”.

Y agregó: “Una vez más, estoy atrapada por el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregnan el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar que las mujeres pasen de los 45 años y que siente la necesidad de castigarla”.

Más aburrido que Ben Affleck

JLo y Ben Affleck: Aunque a la cantante siempre se le veía sonriente y bailando, el actor mantuvo una actitud muy seria cada vez que lo enfocaba la cámara. - Foto: getty images

Qué no darían muchos por vivir una noche al lado de Beyoncé, Harry Styles, Adele y Madonna. Pues bien, parece que Ben Affleck no es uno de ellos.

Esa fue al menos la sensación que dejaron en millones de televidentes las imágenes en las que se veía al actor y productor incómodo y aburrido en la más reciente ceremonia de los Premios Grammy, en la que acompañó a su esposa, JLo.

Aunque a la cantante siempre se le veía sonriente y bailando, el actor mantuvo una actitud muy seria cada vez que lo enfocaba la cámara.

Sus gestos aparentemente de aburrimiento desde el inicio hasta el final se viralizaron en redes sociales, provocando decenas de memes.¿Será que la cantante lo tiene agotado con su acuerdo de tener intimidad al menos cuatro veces a la semana? Solo Affleck tiene la respuesta.

Celia Cruz y su moneda

Celia Cruz sigue cosechando triunfos después de fallecida. - Foto: getty images

La cubana Celia Cruz tuvo una vida artística prolífica: no solo fue una de las voces femeninas pioneras de la salsa y una de las consentidas de la Fania All Stars, sino que también obtuvo varios reconocimientos, entre ellos, dos Grammy y tres Latin Grammy.

Incluso después de fallecida sigue cosechando triunfos: será la primera cantante latina en recibir un homenaje del Programa de Cuartos de Dólar para Mujeres Estadounidenses, por lo que tendrá su propia moneda de 25 centavos de dólar, según anunció la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Dicho programa celebra los logros y contribuciones de las mujeres de ese país.

Y Celia tenía sobradas razones para estar en estas monedas, pues además de sus méritos musicales, en 1994 recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente Bill Clinton, el más alto reconocimiento que otorga Estados Unidos a los artistas. Los diseños para las monedas de Celia Cruz y el resto de homenajeadas se publicarán a mediados de 2023.

¿Thalía se separa?

La cantante Thalía y su esposo, Tommy Mottola se divorcian. - Foto: getty images

La cantante Thalía y su esposo, Tommy Mottola, quien fue presidente de la disquera Sony Music, conforman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. A pesar de su diferencia de edad, llevan juntos más de 22 años.

Pero en las últimas semanas se conoció de una posible crisis, que incluso los estaría llevando a considerar una separación, por cuenta de una infidelidad del millonario empresario con una cantante peruana, Leslie Shaw, con quien, paradójicamente, Thalía colaboró musicalmente en 2020 en la canción Estoy soltera.

Esta cercanía entre la cantante mexicana y la peruana ha hecho que la polémica crezca. Aseguran que Mottola habría aprovechado esta amistad para empezar a compartir tiempo con Shaw, a tal punto que nació algo más que un trato de cordialidad entre ambos.

Aunque aparentemente la pareja salió a dar un parte de tranquilidad, la prensa del corazón ha narrado con detalle cómo la artista mexicana se enteró de la infidelidad de su esposo.