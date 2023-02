Thalía habría terminado el matrimonio de 22 años con Tommy Mottola; aseguran que le fue infiel a la cantante

“Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera”, es parte del coro de la canción de Thalia, Leslie Shaw y Farina. Este tema fue producido en 2020 y aseguran que desde esa grabación la artista Shaw y Thalía afianzaron una amistad, que tal vez años después jugó en contra de la mexicana.

Sucede que, según periodistas de entretenimiento mexicanos y peruanos, Thalia y su esposo Mottola estarían separados por una infidelidad que involucra a Leslie.

“No se ven tomas de ellos juntos desde el 2 de diciembre de 2022. No hay fotos de navidad, año nuevo, cuando siempre han sido muy unidos y han compartido estas celebraciones”, dijo Magaly Medina, presentadora del programa que lleva su mismo nombre y que se emite para Perú.

La cantante mexicana Thalia y su esposo Tommy Mottola se casaron el 2 de diciembre del 2000. - Foto: Instagram @thalia

Además, el periodista mexicano Ernesto Buitrón, explicó que sumados a los rumores en comentarios de redes sociales, han visto comportamientos diferentes de la artista de 51 años.

“Ella ha desaparecido. Es una mujer activa que a diario sube cosas, pero misteriosamente ya no se encuentra tanto contenido. Llama la atención de si estaría pasando por un momento complicado”, afirmó.

Eso sí, dejó claro que no es la primera vez que se rumora sobre posibles terminaciones, pero que esta ocasión sospechan más.

“Ha cobrado mucha fuerza, pero ese es un tema que se ha venido rumorando históricamente. Pero este de Leslie Shaw si ha tomado fuerza por el tipo de perfil de mujer que Mottola ha buscado y que guardan similitud con su esposa anterior, Mariah Carey”, señaló.

Respecto a lo que han observado en las últimas apariciones públicas, expresó que fue raro no verla con su esposo.

“Ha empezado a hacer su propia vida digital. Aunque no la veamos en grandes giras, es una mujer muy activa. La última aparición fue en los Latin Grammys y no estaba Tommy Mottola. Esperábamos verla con su esposo, porque era una de las grandes estrellas en ese evento. Habló únicamente de su vida profesional y sobre su vida amorosa dijo que estaba bien”, agregó.

Aun así, al revisar las publicaciones de esos días, exactamente el 16 de noviembre del año pasado, se ve una en la que Mottola, desde su cuenta de Instagram, etiqueta a Thalia y ella le responde.

“Conferencia de prensa para Latin Grammys 2022 con la reina del pop latino, Thalia”, escribió Tommy. A lo que ella comentó, “te amo, te extrañé mucho, eres mi bebé”.

Tommy Mottola etiquetó a Thalía - Foto: Instagram @tommymottola

También es cierto que en el posteo del 2 de diciembre, fecha de su aniversario 22, ella no comentó el vídeo en el que el productor estadounidense la etiquetó. Allí se les ve saliendo de Catedral de San Patricio de Nueva York.

“¡El mejor día de mi vida! ¡Feliz Aniversario a mi único amor verdadero! Eres mi brillante estrella, cada día me traes luz, amor, felicidad y eterno optimismo, y un agradable “buenos días”... para animar mi feliz actitud diaria del BRONX. Te amo tan profundamente en mi alma, y será por la eternidad. TE AMO por SIEMPRE ..mi CUCO”, le escribió el empresario de 74 años.

Cantante mexicana Thalia y esposo Tommy Mottola - Foto: Instagram @thalia

Por ahora, no hay confirmación de alguna decisión o algún pronunciamiento aceptando o desmintiendo la versión que circula en redes sociales por parte de Thalía, de Mottola o de Leslie Shaw.