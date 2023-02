Shakira le tenía despectivo apodo a Clara Chía antes de conocer su relación con Piqué, ¿el instinto?

Que Shakira no pueda ni ver a Clara Chía, la pareja de Gerard Piqué, no es cuestión de ahora. La colombiana, al parecer, no tenía la menor estima hacia la joven -de 23 años- incluso antes de que saliera con el futbolista.

El periodista español Roberto Antolín contó que Shakira se conoció con Clara Chía, por quien terminó la relación sentimental con Gerard Piqué, cuando trabajaba en la empresa Kosmos, propiedad del exfutbolista. Desde ese entonces, a la artista no le ‘cayó' muy bien, aunque estaba lejos de imaginarse que era la presunta amante de su pareja.

“La llamaba la ‘mosquita muerta’. Ese era el apodo que le ponía Shakira a Clara cuando se metía con Gerard Piqué y era una persona que pasaba inadvertida”, dijo Antolín en un Instagram Live para el medio de comunicación Mitre.

Pese al supuesto apodo que le tenía, Shakira no sospechaba que Gerard Piqué la estuviera engañando con Clara Chía. De hecho, solo se enteró de ello porque -presuntamente- se comía su mermelada cada vez que el exjugador del FC Barcelona la invitaba a escondidas a la casa.

Que una mujer a quien la cantante consideraba “una becaria” echara a perder una relación, que dejó como fruto a sus hijos Milan y Sasha, fue lo que más decepcionó a Shakira cuando se enteró de la infidelidad.

Shakira en el video de la Music Session junto a Bizarrap. - Foto: Youtube

“Fue una sorpresa total. Shakira nunca vio peligro porque no es una mujer despampanante, es una chica más bien normalita”, agregó el periodista.

Más curioso aún es que esa chica a la que Shakira le restó importancia fue quien presionó a Gerard Piqué para que dijera públicamente que su relación con la barranquillera no iba más, como ya se estaba especulando en la prensa dedicada a rastrear la vida de los famosos.

“Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira’”, comentó Antolín.

Tal es el dolor que Chía -al parecer- causó en Shakira que la artista, sin pensarlo dos veces, le dedicó algunos fragmentos en la Music Session #53 junto a Bizarrap, que le dio la vuelta al mundo, siendo la comparación con un Renault Twingo y un reloj Casio la que más dio de qué hablar.

La 'tiradera' de Shakira a Piqué incluyó la frase "cambiaste un Ferrari por un Twingo", la cual fue interpretada por los fans como una comparación con Clara Chía, actual pareja del exfutbolista. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram Jordi Martin (jordimartinpaparazzi) y Twitter @Nico_Crux

La cantante Tini, ¿amiga de Clara Chía?

Ser conocido de Clara Chía no parece ser positivo para algunas celebridades. Si no que lo diga la cantante argentina Tini Stoessel, que tiempo atrás sostuvo una relación amorosa con el artista colombiano Sebastián Yatra.

En TikTok estuvo circulando un video en el que se ve a Tini conversando en una tienda de moda con una mujer que da la espalda a la cámara y se parece a Clara Chía, no solo por el cabello rubio, sino por su forma de vestir. Tanta intriga generó la grabación que en el programa televisivo Sale el sol le preguntaron a Tini si es amiga de Clara Chía.

La cantante Tini Stoessel es la pareja del futbolista de la selección de Argentina Rodrigo De Paul y la exnovia de Sebastián Yatra. - Foto: Getty Images / Mariano Regidor / Colaborador

En entrevista durante el matutino mexicano, Tini no solo se vio sorprendida por la pregunta acerca de Clara Chía, a quien Shakira lanzó algunos dardos en su más reciente éxito musical junto a Bizarrap, sino que lució nerviosa. Eso sí, aclaró que quien figura en el filme no es la pareja de Piqué, sino de José, integrante de su equipo de trabajo.

“¿Clara Chía?... ¿Clara?... ¿Clara Chía es…?, ¡ay!, no sé, no, no sé, ¿estamos hablando de la actual de Piqué?, no, no la conozco. José trabaja conmigo, pero quizá la confundieron con Clara, no la conozco a Clara la verdad, no la conozco, pero bueno, nada”, comentó Tini.