Así luce Arianna Muñiz, la hija de Marc Anthony que es mayor que su actual esposa

Arianna Muñiz es una de las hijas del cantante Marc Anthony y, en este 2023, cumple 29 años, pues nació el 29 de junio de 1994.

De hecho, la joven nació de la relación del salsero con la expolicía Debbie Rosado, pero siempre ha estado alejada de los medios de comunicación. Tanto así que no se presentó en la boda de Marc Anthony con Nadia Ferreira. De hecho, Terra aseveró que la hija del artista no asistió a la unión porque no aprueba la relación.

Ahora bien, al matrimonio, que se llevó a cabo el pasado 28 de enero, solo asistieron Cristian y Ryan. Adicional, la joven Arianna Muñiz es mayor que la actual esposa del cantante, pues la exconcursante de Miss Universo tan solo tiene 23 años.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron

De acuerdo con información de la revista Hola, luego de un compromiso de ocho meses, el músico -de 54 años- y la exconcursante de Miss Universo, de tan solo 23, organizaron una elegante boda en el Museo de Arte Pérez en Miami.

Marc Anthony optó por un sencillo traje de chaqueta de Christian Dior, mientras que Ferreira lució un vestido de encaje blanco de Galia Lahav, que presentaba un top transparente adornado de flores. Su vestido de gala brillaba a la luz y a Nadia se le veía un bonito ramo de orquídeas blancas en la mano.

Durante la celebración, hubo un cambio de vestuario de la modelo, pues optó por la comodidad de un vestido de falda asimétrica, escote de corazón y brillos. Un traje ideal para pasar horas y horas en la pista de baile.

La ceremonia fue oficiada por el alcalde de la ciudad de Miami, Francis X Suárez, y también recibieron la bendición religiosa del padre Jorge. En medio del encuentro, no faltaron los momentos emotivos, como la lectura de los votos. Sin soltarse de la mano, la pareja escuchó con atención las palabras, con las que reafirmaron su amor y unión marital.

En una entrevista con la revista Hola, la hoy esposa de Marc Anthony explicó cómo imaginaba su futuro con el cantante, en el cual ha encontrado apoyo, respeto y comprensión. Como respuesta, Ferreira dijo que “con muchos hijos, por supuesto, una familia numerosa”.

De hecho, el periodista paraguayo Fredy Vera, conocido como El Churero, aseguró, con invitación en mano, que la boda se adelantó porque la joven modelo está esperando un hijo del cantante. “Me llegó de allegados a Nadia Ferreira. La fecha de la boda se apresuró a efectos que pueda lucir su figura antes de que su cuerpo empiece a cambiar de forma debido al bebé en gestación. Normalmente, El Churero no se equivoca nunca, modestia aparte”, indicó.

Nadia Ferreira: “El amor tocó a mi puerta”

En entrevista con Level, la modelo y empresaria paraguaya dijo: “Marc llegó completamente de sorpresa, el amor tocó mi puerta y lo dejé pasar. Me encuentro más feliz y bendecida que nunca”.

La joven modelo aprovechó su entrevista para resaltar su personalidad, la presión que ha tenido por ser una figura pública, así como los planes que tiene para el futuro, en el ámbito de la moda y su intención de dar lo que más pueda al bien común.

La pareja de famosos tienen una significativa diferencia de edad. - Foto: Instagram: @nadiatferreira

“El hecho de haber empezado a trabajar en los medios desde muy pequeña me ayudó a madurar antes de tiempo. Algo con lo que tenemos que lidiar las figuras públicas es la presión... Me considero una persona ambiciosa de manera positiva y creo que todo se logra trabajando duro”, indicó Ferreira para Level.

Agregó: “Estoy enfocada en ser mejor persona, aprender y seguir trabajando para cumplir mis metas. Tengo varios proyectos en curso y próximamente los estaré compartiendo con ustedes. Mientras tanto, seguiré trabajando en el mundo de la moda, poniéndome a disposición de la comunidad para el bien común”.