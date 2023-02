Clara Chía es negada por Tini, pese a video que dejaría en evidencia su ‘amistad’: “Ay, no, no sé”

Ser conocido de Clara Chía, la mujer con quien el exfutbolista Gerard Piqué al parecer engañó a Shakira, no parece ser positivo para algunas celebridades. Si no que lo diga la cantante argentina Tini Stoessel, que tiempo atrás sostuvo una relación amorosa con el artista colombiano Sebastián Yatra.

En TikTok ha estado circulando un video en el que se ve a Tini conversando en una tienda de moda con una mujer que da la espalda a la cámara y se parece a Clara Chía, no solo por el cabello rubio, sino por su forma de vestir.

Menos de una semana atrás, Gerard Piqué subió su primera foto junto a Clara Chía en Instagram. - Foto: Instagram

Tanta intriga generó la grabación que en esa red social suma más 700.000 ‘me gusta’ y 5.000 comentarios que en el programa televisivo Sale el sol le preguntaron a Tini si es amiga de Clara Chía.

En entrevista durante el matutino mexicano, Tini no solo se vio sorprendida por la pregunta acerca de Clara Chía, a quien Shakira lanzó algunos dardos en su más reciente éxito musical junto a Bizarrap, sino que lució nerviosa. Eso sí, aclaró que quien figura en el filme no es la pareja de Piqué, sino de José, integrante de su equipo de trabajo.

“¿Clara Chía?... ¿Clara?... ¿Clara Chía es…?, ¡ay!, no sé, no, no sé, ¿estamos hablando de la actual de Piqué?, no, no la conozco. José trabaja conmigo, pero quizá la confundieron con Clara, no la conozco a Clara la verdad, no la conozco, pero bueno, nada”, comentó Tini.

Valga recordar que Tini hoy sostiene una relación amorosa con el futbolista argentino Rodrigo De Paul, campeón con la selección de Argentina de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, a quien incluso invitó a un concierto para que le presentara a sus seguidores el trofeo que la albiceleste no conseguía desde 1986.

Antes de ello, poco más de tres años atrás, Tini fue novia de Sebastián Yatra, con quien interpretó recordadas canciones como Oye y Cristina.

Tini y Sebastián Yatra durante la entrega de los Premios Juventud 2019 en Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Hola... queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, expresó la cantante argentina en un trino en 2023. Desde entonces, lo que se dice en el mundo de la farándula es que Yatra fue quien le terminó: le dijo que la dejó de querer.

El homenaje de Tini a De Paul en concierto

Tini Stoessel se consolidó como una de las artistas argentinas más comentadas del momento, no solo por su evidente talento musical y artístico, sino por el vínculo sentimental que formalizó con Rodrigo De Paul, futbolista e integrante de la selección de Argentina. Ambos cautivaron con su unión, despertando elogios y reacciones en los curiosos de las plataformas digitales.

De Paul y Tini. - Foto: Instagram Rodrigo de Paul (rodridepaul)//Captura de pantalla Twitter SportsCenter (@SC_ESPN).

Recientemente, la pareja se robó las miradas de sus fieles seguidores con un momento especial que vivieron durante un concierto de la joven intérprete. Una serie de contenidos invadieron Twitter e Instagram, plasmando el amor que se tienen los argentinos en la actualidad.

De acuerdo con lo que fue registrado por asistentes del show, y que fue replicado por el perfil de Los 40 Principales, Rodrigo De Paul subió al escenario del concierto que estaba dando su novia en Campo Argentino de Polo, sorprendiendo a miles de personas. El deportista tomó el micrófono y se dirigió al público, expresando cuánto amaba a la cantante.

“Tengo la mujer de mi vida, la amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor; me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella”, dijo el futbolista, desatando una ola de gritos en los asistentes del show.