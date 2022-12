Video | De Paul sorprendió a los asistentes al concierto de Tini y celebró el campeonato del mundo

Uno de los protagonistas de la selección de Argentina durante el Mundial de Qatar 2022 fue Rodrigo de Paul, quien estuvo muy activo en las redes sociales mostrando algunos detalles a la interna del equipo y compartiendo fotos con su novia Martina Stoessel, conocida como Tini.

Después de perder en el primer partido ante Arabia Saudita, cuando había incertidumbre sobre el futuro de la albiceleste en la Copa del Mundo, la cantante argentina decidió viajar a Qatar para apoyar a su pareja. “Esta foto es después de Arabia... Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada”.

“Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amoooo”, escribió el jugador del Atlético de Madrid en su Instagram cuando aún no eran campeones del mundo.

Pero el 18 de diciembre llegó el día más esperado para el volante de 28 años y para todos los argentinos. Tras derrotar a Francia en los penaltis, la albiceleste se consagró campeona del mundo por tercera vez en su historia con Rodrigo de Paul entre los 26 futbolistas que dirigió Lionel Scaloni.

“TE AMO ESTOY TAN ORGULLOSA DE VOS Y TE ADMIRO TANTO. ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO”, escribió la cantante argentina en su cuenta de Instagram, mensaje que estuvo acompañado de fotos del futbolista con la Copa del Mundo.

Mientras la selección argentina era recibida en Buenos Aires por más de cinco millones de personas, Tini se preparaba para sus conciertos en Campo Argentino de Polo, donde fue sorprendida por su novio en uno de los ensayos previos al show del jueves por la noche.

Pero no solo ella fue sorprendida, pues en medio del concierto, De Paul subió a la tarima para festejar con los seguidores de Tini y fue recibido con una ovación. Los asistentes al concierto lo siguieron con cánticos y se mostraron muy emocionados con la presencia del futbolista.

¡EL HOMENAJE A DE PAUL EN EL SHOW DE TINI! El recital de la cantante contó con la presencia de Motorcito y la Copa del Mundo a pleno con el público.pic.twitter.com/gLCm8zKuRs — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

“Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la Numero 1 pero por sobre todas las cosas por el amor que le pones a lo que haces. Te mereces todos esto y más, seguí brillando que no tenes techo. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN”, escribió Rodrigo de Paul después del concierto.

Nueva distinción

Esta semana se conoció otro ‘galardón’ bastante particular que involucra al mediocampista Rodrigo de Paul. Resulta que el portal brasileño UOL propuso encontrar al sex symbol del campeonato y lanzó una encuesta multitudinaria.

La misma fue realizada por la Revista Caras de Brasil, en la que participaron más de 800 mil personas. Al final, el también futbolista de Atlético de Madrid fue elegido como el jugador más bello del mundial que acaba de terminar.

Y razones no sobran: tiene uno de los cuerpos más atléticos del campeonato y luce una figura súper tonificada en la que quedan pocos espacios sin tatuar. Un look que se complementa a la perfección con los ojos claros y la barba bien cuidada del jugador.

El dueño del mediocampo argentino en Qatar terminó de primero en dicho sondeo con el 6.20 % de los votos, seguido del arquero brasileño Alisson Becker con un 5.63 % y Kevin Trapp, de Alemania, con el 5.35 %, Por su parte, Bremer de Brasil con el 5.11 % y el francés Olivier Giroud (4.95 %) completan los primeros cinco puestos.