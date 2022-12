Tini felicitó a Rodrigo de Paul, su novio, tras el triunfo en el Mundial: “Estoy tan orgullosa”

El Mundial Qatar 2022, que dejó como campeón a la selección de Argentina el pasado domingo 18 de diciembre, centró los ojos del mundo entero en sí, pues la fiesta más grande del fútbol dio de qué hablar, ya que se tocaron todo tipo de temas, desde lo deportivo, hasta lo social, económico, cultural, el entretenimiento, entre otras cosas.

El partido final que definió quién se llevaría a casa la copa fue bastante sufrido, los fanáticos estaban totalmente paralizados y los corazones de millones de personas latían con gran emoción, unos haciéndole fuerza a la selección de Francia, mientras que otros deseaban que ganara la albiceleste, como ocurrió.

Una de las hinchas argentinas que estaba más emocionada, luego de ganar, fue la cantante Tini, quien actualmente es pareja del futbolista de esa selección Rodrigo de Paul, y no ocultó su alegría y entusiasmo tras la victoria de los argentinos en territorio qatarí.

Tini compartió —a modo de celebración― una imagen de su novio con la copa, en el campo de juego medio de la celebración, seguido de un video de Rodrigo en el que cantaba: “Quiero ser campeón mundial, quiero ganar la tercera”, mientras ella está muy cerca de su rostro. Y finalmente una imagen de la selección en el podio durante la premiación.

Su post iba acompañado de un texto: “Te amo. Estoy tan orgullosa de vos y te admiro tanto. ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDOOOOOO (Sic)”; ante lo cual, De Paul le escribió: “Te amo amor de mi vida, gracias por todo, sos increíble SOMOS CAMPEONEEEEES(Sic)”.

La publicación que hizo la intérprete de Fresa, Suéltate el pelo y Recuerdo, logró rápidamente más de 3.213.600 ‘me gusta’ y se llenó de comentarios.

De otro lado, el deportista compartió recientemente una imagen en la que está abrazando a la artista, y le dejó un emotivo mensaje: “Esta foto es después de Arabia, cuando habían más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! (Sic)”.

“Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo. Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio, pero siempre ahí”, continuó.

Y finalizó sus sentidas palabras diciendo: “Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra. En poco te abrazo, espéreme un poquito más… Gracias. Te amo (Sic)”.

Otro de los artistas que se emocionó y celebró el triunfo de la selección argentina fue Tiago PZK, quien grabó los tiros penales que tapó Emiliano ‘El Dibu’ Martínez y los goles que hicieron los jugadores argentinos que la dieron toda por su equipo y su país, que atraviesa un duro momento económico y social.

Datos del enfrentamiento entre ambas selecciones