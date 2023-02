Al estilo de Shakira: así fue la “indirecta” de Tini Stoessel a Sebastián Yatra

El cantante colombiano Sebastián Yatra y la argentina Tini Stoessel sostuvieron una relación sentimental, de las más comentadas en 2019, cuando se confirmó por parte de ambos. Pero en mayo de 2020, antes de que la relación cumpliera un año, los artistas dieron a conocer que habían terminado.

Para ese momento, ambos publicaron en sus redes sociales un mensaje confirmando la ruptura, que dejó más dudas que certezas sobre las causas que llevaron a ponerle fin al noviazgo. Cuando se conoció el anuncio, Yatra se encontraba en Colombia y Tini en Argentina, y llevaban varios meses sin verse por culpa de la cuarentena debido a la covid-19, que estaba en su punto más crítico.

CORAL GABLES, FLORIDA - JULY 18: (L-R) Sebastian Yatra and Tini perform on stage during Premios Juventud 2019 at Watsco Center on July 18, 2019 in Coral Gables, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images) - Foto: Getty Images

Ya han pasado varios años desde su ‘historia de amor’, y cada uno rehizo su vida con personas diferentes: por un lado la cantante argentina está involucrada sentimentalmente con el futbolista campeón de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Rodrigo de Paul; y por su parte, el compositor colombiano podría estar, según rumores y sin nada confirmado por los artistas involucrados, en una relación con la intérprete Aitana, pero hay un nuevo hecho que tiene de nuevo a la joven expareja dando de qué hablar en redes sociales.

Los rumores que han surgido tienen qué ver con el lanzamiento musical de Tini Stoessel el cual lleva por nombre Las Jordans. Pues bien, muchos usuarios han decidido relacionar la letra de esta canción con el colombiano Sebastián Yatra.

El atuendo que lució, de Dolce & Gabbana, Sebastián Yatra para las últimas premiaciones. - Foto: Getty Images

Al estilo de Shakira, con sus constantes dardos a Gerard Piqué con Music Session #53, e incluso, Miley Cyrus con su exitoso tema dedicado a su ex pareja Liam Hemsworth, Flowers, ahora la argentina también se estaría uniendo a estas ‘dedicatorias’ dirigidas a su ex.

En los últimos días, Tini estrenó su nuevo álbum Cupido y junto con él, su más reciente canción estrenada dos días después. Esa fecha significó no solo el festejo del amor, sino además, decidió mandarle un claro y contundente mensaje a su expareja y a su presunta nueva pareja, la española Aitana.

Estas son algunas de las estrofas que sus seguidores relacionan con la relación pasada de la argentina: “Todo el mundo preguntando quién es ella. Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no. No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España”. De acuerdo con los rumores, la canción no solo iría dirigido a su expareja, sino también a la persona con la que se le relaciona sentimentalmente, la española Aitana.

Sin embargo, otros por el contrario, desmienten este rumor pues supuestamente la canción habría sido escrita hace más de un año y el artista colombiano se conocería con la catalana desde hace poco, justo para diciembre del año pasado.

Todo comenzó luego de que Aitana Ocaña Morales, de 23 años, terminó su relación con el actor español Miguel Ángel Bernardeau, reconocido por haber dado vida a Guzmán en la popular serie de Netflix Élite.

Es una cantante española y tiene 23 años. - Foto: Instagram: @aitanax

Tanto el colombiano como la española ya se conocían, pues juntos participaron como jueces del formato televisivo La Voz Kids. De modo que los medios europeos comenzaron a recopilar una que otra pista, acompañada de especulaciones.

Después, la dupla de artistas subió la temperatura, ya que dieron a conocer que en el comienzo del Año Nuevo 2023 estuvieron juntos y compartieron con conocidos y allegados, en Londres.

A pesar de que son varios los rumores que surgen entorno a la pareja y ahora a la letra de Las Jordans, pero lo cierto es que Tini parece estar pasando por una de sus mejores etapas en lo sentimental junto al campeón mundial, quien, a su vez, luce bastante enamorado.