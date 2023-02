¿Sebastián Yatra aún no olvida a Tini Stoessel? Detalle lo habría dejado en ‘evidencia’

El noviazgo entre el cantante colombiano Sebastián Yatra y la argentina Tini Stoessel fue uno de los más comentados en 2019, cuando se confirmó por parte de ambos. Pero en mayo de 2020, antes de que la relación cumpliera un año, los artistas dieron a conocer que habían terminado.

Para entonces, ambos publicaron en sus redes sociales un mensaje confirmando la ruptura, que dejó más dudas que certezas sobre las causas que llevaron a ponerle fin al noviazgo. Para ese momento, Yatra se encontraba en Colombia y Tini en Argentina, y llevaban varios meses sin verse por culpa de la cuarentena debido a la covid-19, que estaba en su punto más crítico.

CORAL GABLES, FLORIDA - JULY 18: (L-R) Sebastian Yatra and Tini perform on stage during Premios Juventud 2019 at Watsco Center on July 18, 2019 in Coral Gables, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images) - Foto: Getty Images

Ya ha pasado mucho tiempo desde su ‘historia de amor’, y cada uno rehizo su vida con personas diferentes: por un lado la cantante argentina está involucrada sentimentalmente con el futbolista campeón de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Rodrigo de Paul; y por su parte, el compositor colombiano podría estar en una relación con la intérprete Aitana, pero hubo un hecho que tiene de nuevo a la joven expareja dando de qué hablar en redes.

Varios internautas rumoran que Yatra todavía tiene en su mente a la argentina, tras conocerse detalles del viaje a Qatar que hizo el joven durante la Copa Mundial en donde ella estuvo apoyando a su pareja.

El futbolista argentino le demostró todo el amor que siente a su pareja en pleno show que estaba dando. - Foto: Instagram @rodridepaul

Los rumores han tomado fuerza con el nuevo lanzamiento musical de Yatra que coincidiría con el álbum de Tini, Cupido. El intérprete de Tacones Rojos anunció la llegada de su nuevo tema, el cual será el 16 de febrero, por lo que varios usuarios en redes ataron cabos con la fecha, pues según rumores el día habría sido elegido para adelantarse al lanzamiento de Tini, el 17 del mes en curso.

“Ese día no saca Tini su disco???”, “No puedo dejar de relacionar las canciones de Tini hablando de amor en bares, del video de Cristina en el bar y estoooooo. Sorry pero no superaré SEBASTINI”, “Ese día no saca Tini su disco???, si gente todavía no lo superó 😢”, “Ella dijo el día de estreno del disco antes que Yatra, en todo caso el sacó el tema el mismo día que ella lanza el disco” y “A mi me huele que Yatra aún no supera a Tini y quiso competir con ella casi el mismo día con su canción y su disco”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el post del artista colombiano.

Sebastián Yatra ‘descrestó’ con su vestuario en los Premios Grammy 2023

Sebastián Yatra se ha convertido sin duda alguna en uno de los artistas ícono de la moda juvenil. El estilo de este paisa lo ha llevado a que los jóvenes lo vean como uno de los mejores vestidos de la industria. No será Harry Styles luciendo prendas de género fluido, pero es capaz de demostrar que su look es versátil y que no le interesa siempre verse como un niño rudo del reguetón. Él sabe muy bien lo que es imponer estilo y las redes sociales se lo premian.

Recientemente, el intérprete de Tacones rojos compartió en su cuenta de Instagram el outfit que lució para la gala de la persona del año de los premios Grammy. Este año los artistas que fueron distinguidos con dicho título le fueron Berry Gordy Jr. y Smokey Robinson. Sebastián Yatra se robó las miradas al lucir un smoking y un pantalón blanco de bota ancha.

Por si fuera poco, en la noche de entrega de los Grammy también escogió un atuendo de Dolce & Gabbana. En esta oportunidad lució pedrería y mostró que ahora los hombres no tienen ningún reparo en lucir encajes.

Sebastián Yatra - Foto: @sebastianyatra

Su smoking negro de doble bonotes y detalles de piedra a juego con la solapa hicieron que fuera imposible que los lentes de la cámara no se fijaran en él. Esta fue la segunda vez en menos de 24 horas que el artista colombiano se vestía de los italianos. Por el lado de los accesorios, lució un característico collar de plata que ya ha sido muy común en él y que ha demostrado que es de sus favoritos.

Sebastián Yatra - Foto: @sebastianyatra

El intérprete de Dos oruguitas fue considerado como uno de los mejores vestidos de la noche y es que como se ha dicho, Yatra ha demostrado que a lo que menos le teme es a romper los patrones. Ya lo hizo con la música urbana a la que le imprimió mucho de su esencia romántica y ahora lo está haciendo con la moda donde poco a poco ha ido explorando diferentes diseños y siluetas que lo han catapultado para ser considerado como uno de los artistas mejor vestidos de la industria musical.