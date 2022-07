Sebastián Yatra se sinceró y habló sobre su fallida relación amorosa con Tini Stoessel

El noviazgo entre el cantante colombiano Sebastián Yatra y la argentina Tini Stoessel fue uno de los más comentados en 2019, cuando se confirmó por parte de ambos. Pero en mayo de 2020, antes de que la relación cumpliera un año, ambos artistas dieron a conocer el fin de su relación.

Los cantantes publicaron en sus redes sociales un mensaje confirmando la ruptura, que dejó más dudas que certezas sobre las causas que llevaron a ponerle fin al noviazgo. Para ese momento, Yatra se encontraba en Colombia y Tini en Argentina, y llevaban varios meses sin verse por culpa de la cuarentena debido a la covid-19, que estaba en su punto más crítico.

Han pasado más de dos años desde que se acabó esa relación y Sebastián Yatra volvió a hablar del tema ahora que regresó a Argentina para grabar junto a la reconocida presentadora Susana Giménez un especial con Paramount Vlogs.

Mientras la presentadora conversaba con el cantante sobre sus comienzos en la música, aprovecha para preguntarle por Tini. “Yo no puedo estar con vos sin preguntarte por Tini, porque nació en mi programa Tini, de chiquitita, su padre me dirigió muchos años, y yo te conocí con ella, y me encantaba la pareja y todo lo demás y bueno como siempre el amor por ahí se termina”, comentó.

De acuerdo con el portal Colombia.com, ante ese comentario, Yatra aseguró que “muchas veces la gente ve las cosas en la vida como que si no duran para siempre son un fracaso y no, para nada”.

Además, a pesar de que ya no mantienen una relación amorosa y Tini inició un noviazgo con el futbolista Rodrigo de Paul, el cantante colombiano dijo que le desea lo mejor a su ex. “Yo con ella lo mejor, y le deseo tanta felicidad en todo lo que le pase, en toda la gente que conozca en su vida”, aseguró.

Yatra también habló de lo difícil que es tener una relación pública y a la distancia. “Es complicado, cuando las cosas son sobre todo tan expuestas hay que tener una madurez grande para tener una relación a distancia a cualquier precio, ahora imagínense en el ojo del huracán, pero con todas las luces apuntando”, expresó.

Sara Uribe no aguantó y estalló con seguidora que la juzgó

Sara Uribe, que actualmente es una de las modelos más cotizadas del país, volvió a habilitar la caja de preguntas para interactuar un poco con sus seguidores, quienes le preguntaron si estaba sola sentimentalmente hablando. Mediante las historias de Instagram, la exprotagonista de novela no tuvo ningún problema para responde que en estos momentos se encuentra soltera.

La antioqueña, sin embargo, no dejó pasar por alto una incómoda pregunta que le hizo una seguidora, la cual la juzgó por no tener pareja sentimental en la actualidad y le contestó con un contundente mensaje.

“De tener novio ahora, no. De querer tenerlo, claro. Pero, pues, no hay nadie. Corrección: yo no me he quedado sola. Estoy sola en este momento, que es otra cosa”, puntualizó la reconocida modelo.

Uribe aprovechó la dinámica para dedicarles una pequeña reflexión a todas sus fanáticas y puntualizó que ninguna mujer necesita de un hombre para sentirse importante y amada.

Cabe recordar que la semana pasada una de sus seguidoras le escribió a través de las redes sociales para pedirle un consejo ante un problema amoroso que tenía con su pareja. La empresaria antioqueña no dudó en contestarle y le envió un mensaje no solo para ella, sino a todas las mujeres que están pasando una situación similar.

“Si usted me está viendo en este momento, no merece ser la segunda opción de nadie. No merece ser el juego de nadie, no merece ser la inseguridad de otra persona. Tú no mereces ser el descontrol mental de alguien”, afirmó inicialmente.

Luego, añadió: “No merecen ser sobrados de nadie, no merecen ser residuo de nadie y el plan b de nadie. No pueden ser esa basura que vienen y botan, la cual han recibido de alguien para botarlo hacia ti”.