Ramiro Meneses ganó ‘MasterChef Celebrity’ y salió con un “jugoso” premio, ¿cuál?

Ramiro Meses se sumó a la lista de celebridades que lograron ocupar el primer lugar en el reality show de cocina Master Chef Celebrity, llevándose un cuantioso premio: 200 millones de pesos y una batería de ollas de Royal Prestige.

En la noche del pasado martes 12 de julio, Colombia esperaba el nombre del ganador de esta temporada, que tuvo estupefacto al país durante cuatro noches.

El paisa, que es productor y director de cine, tuvo una final reñida contra Carlos Báez, Tatán Mejía y Chicho Arias, en donde fue halagado por los chefs Jorge Rausch, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría por sus platos.

Durante el extenso capítulo de la gran final, Meneses estuvo acompañado de su madre Ligia Cardona, su hija Melibea Meneses, su sobrina Sara Bohórquez y dos de sus mejores amigos de toda la vida: José María Jaimes y Carlos Andrés Hernández.

Su triunfo lo consolidó con dos platos fuertes, una entrada y un postre que sorprendió a los también jurados, siendo estos un homenaje y muestra de agradecimiento a tres momentos de su vida: los “Amigos” (entrada fría), la “Televisión” (entrada caliente), su “País” (plato fuerte) y la “Vida”, como postre.

Luego de la algarabía que hubo en el set al saber que él era el ganador, dijo en el programa: “Siento que dio fruto todo este proceso. No les extrañe que monte un lugarcito [al] que ustedes vayan y me conozcan de otra manera”, aseguró.

Entre tanto, cada uno de sus seguidores estuvo pendiente de su trayectoria en el reality, así se lo hicieron saber estos tres fans:

“Espero ir a tu restaurante a comer ‘El árbol de la vida’; “El mejor te lo merecías, eres un gran ser humano”; ”Felicitaciones Ramiro. Excelente competidor. Dejaste muy en alto tu nivel desde un comienzo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Le agradeció a Colombia

Entre tanto, Meneses, que también es conocido por participar en producciones como Vuelo secreto, Dulce ave negra, Ojo por ojo, La viuda negra, entre otras, no ha parado de agradecer a quienes lo apoyaron; así lo hizo saber en un live que dejó publicado en su perfil de Instagram, que cuenta con más de 200 mil seguidores.

“Lo que está pasando es alucinante, es increíble todo este proceso apoteósico que ha sido tener el título de Master Chef”, inició.

Asegurando que le envían ”mensajes por doquier, calculen 500 mensajes que yo ni sé ni cuándo ni cómo los voy a responder, porque entran y entran y entran”, dijo al referirse a las reacciones.

En dicho en vivo se conectaron más de 1.600 personas, a quienes les dijo: “En Instagram tengo 150 mil mensajes que no sé cómo voy a responder (...) eso me va a tomar meses”, puntualizó.

Señaló: “No sé cómo agradecerle a ustedes, cómo responder a su amor, con todo lo que pasó ayer y con sus mensajes de apoyo. Encuentro personas que lloran (...) es impresionante lo que ha generado este triunfo”, continuó el famoso.

“No me lo esperaba, quiero decir, sí me quería ganar Master Chef, pero no me esperaba esta cantidad de afecto de amor, que entendieran los platos, que entendieran lo que pasó”, precisó el exparticipante que durante el concurso fue perfilado como uno de los posibles ganadores.

Algunos de sus compañeros lo felicitaron, entre ellos la exreina de belleza Carolina Gómez: “¡Te Quiero mi Rami! Te la jugaste como el campeón que eres”, comentario al que se sumaron cientos de colombianos que expresaban su cariño.

“Te mereces todo lo lindo de este mundo. Eres un ser maravilloso. Tu humildad es lo máximo”, dijo una internauta.