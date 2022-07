“Si me sacaron a mí, cualquiera puede ganar”: la polémica frase de Isabella Santiago

En la noche del martes 12 de julio se transmitió la última parte del capítulo final de MasterChef Celebrity, uno de los programas más vistos en el horario estelar nocturno de la televisión en Colombia.

Cuatro famosos se enfrentaron con la entrega de diversos platos que consistieron en una entrada fría y caliente, preparación de un plato fuerte y un postre, pero solo hubo un victorioso: el director y actor Ramiro Meneses, quien ganó millones de pesos, artículos de cocina y un galardón.

Una de las particularidades del programa del canal RCN es que la producción entrevistó, detrás de cámaras, a varios de los exparticipantes. La exreina de belleza Carolina Gómez cautivó a muchos de sus fanáticos, como también lo hicieron Manuela Gómez, Tostao, Cristina Campuzano, Lady Noriega, Corozo, entre otros.

No obstante, entre las exconcursantes que mayor causó polémica, dentro y fuera de la gran cocina, se encuentra la actriz y modelo venezolana Isabella Santiago.

La artista, de 31 años, sintió un sinsabor al no poder llegar a la final. En capítulos pasados perdió porque una torta que preparó no le quedó de la mejor manera posible y, desde ese momento, sus críticas y opiniones se han convertido en tendencia por todas los escenarios digitales.

Isabella se caracterizó por ser muy sincera y dar su opinión a como diera lugar, así que en el último capítulo tampoco se quedó callada.

Para la actriz la final no estaba a “la altura” de varios de los competidores, puesto que ella ha sido muy enfática al mencionar que dos de sus excompañeros no le convencían. En efecto, la dupla con la que no estaba de acuerdo la venezolana era el actor Carlos Báez y el comediante antioqueño ‘Chicho’ Arias.

Así las cosas, en la trasmisión final de Masterchef Celebrity, la actriz no se pudo ir sin manifestar sus pensamientos.

En el set, Santiago estuvo un poco seria. Sin embargo, detrás de cámaras cambió y dijo que no entendía algunos de los platos de Tatán, en especial, el postre de helado de almojábana y bocadillo. Según la exconcursante, el motociclista estaba nervioso porque su esposa, la presentadora Maleja Restrepo, y su amiga Manuela Gómez lo estaban ayudando.

Pero lo que desató la polémica en redes fue el singular comentario que la artista del país vecino terminó diciendo en producción, antes de que se anunciara el nuevo MasterChef Celebrity 2022.

“Si me sacaron a mí, cualquiera puede ganar”, dijo la modelo con una risa fingida, pero muy segura de su personalidad y carácter.

En vista de las palabras de la actriz, los cibernautas también quisieron dar a conocer sus puntos de vista: “Alguien que le diga a Isabella Santiago que no es jurado, Chef y finalista. Gracias”; “Isabella no ganó MasterChef”; “No sé si en MasterChef cada uno tenga cierto “libreto” de cómo ser durante el reality, pero definitivamente la actitud de Isabella no me gustó”, escribió uno que otro usuario.

Por otra parte, también hay quienes se sienten identificados con la artista y dicen que “si las personas siempre expresaran lo que piensan como Isabella lo hace, habrían menos hipócritas”.

Lo cierto de todo esto es que la temporada del concurso que reta a los famosos a cocinar terminó, y Ramiro Meneses se coronó como el campeón del reality.

Durante todo el capítulo final, Meneses demostró una vez más su organización, enfoque y tranquilidad durante la preparación de sus cuatro platos.

En toda la final, Meneses decidió rendir un homenaje y como muestra de agradecimiento dedicó sus cuatro presentaciones: los “Amigos” (entrada fría), la “Televisión” (entrada caliente), su “País” (plato fuerte) y a la “Vida”, como postre.

En otra jornada de cocina, Ramiro demostró técnica, creatividad y mucho sabor. El ahora ganador de la cuarta edición del reality puso sus preparaciones a juicio de los jurados, Jorge Rausch, Nicolás De Zubiría y Chris Carpentier.