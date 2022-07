El nuevo polémico mensaje que lanzó Isabella Santiago en la final de ‘MasterChef Celebrity’

Desde hace un par de meses, MasterChef Celebrity llegó al horario de la presentación de televisión nocturna en Colombia. Luego de la trasmisión de decenas de capítulos, este martes se conocerá el ganador de la competencia bajo las palabras de su anfitriona, Claudia Bahamón, y los chefs jurados Jorge Raush, Chris Carpentier y Nicolás de Zubiría.

Hay cuatro celebridades que se disputan el título de la gran cocina y son: Tatán Mejía, Carlos Báez, ‘Chicho’ Arias y Ramiro Meneses.

El capítulo final fue dividido en tres partes; en el primero, llegaron todas los famosos que alguna vez estuvieron cocinando; luego de esto, aparecieron los familiares de cada uno de los participantes que aún quedan, y empezaron a preparar los primeros platos finales; para terminar, deberán presentar un postre y, de acuerdo con el aval de los expertos en culinaria, se conocerá quién es el MasterChef Celebrity de este año.

Mientras eso pasa, la producción del formato televisivo de RCN recopiló declaraciones y testimonios de algunos de los exparticipantes.

Una de las famosas que más polémica ha generado, dentro y fuera de la cocina, es la actriz venezolana Isabella Santiago. La artista tenía en mente estar en la final, pero no logró su cometido y es el momento en el que, según ella, no supera que no esté en la competencia.

De este modo, durante la presentación del capítulo del lunes 11 de julio y luego de que los cuatro finalistas presentaron la entrada, apareció frente a las cámaras.

De acuerdo con la exconcursante, algunos platos presentados no fueron los más adecuados: “Para mí, los platos de mis compañeros no son los de una final”, dijo la actriz.

A pesar de que Isabella Santiago en un primer momento apoyó a Tatán, en la entrega de la entrada fría, luego se fue por el lado de Ramiro Meneses.

Para la artista y modelo, de 31 años, su salida no fue la más aceptable porque ella se considera como una de las mejores.

En ese sentido, esperaba cocinar hasta el último capítulo, además ha sido recurrente y enfática al no estar de acuerdo con la llegada a la final del par de miembros que se hacen llamar como ‘Los analfabetas del sabor’. En este caso, el actor Carlos Báez y el comediante antioqueño ‘Chicho’ Arias.

La competencia está reñida, el trío de expertos en gastronomía han hecho una que otra comparación y crítica, por lo que durante la trasmisión de esta noche cualquier cosa podría pasar.

Volviendo a Isabella Santiago, los cibernautas no se hicieron esperar y dieron a conocer sus puntos de vista en redes sociales, especialmente en Twitter:

“Isabella no tiene vergüenza. Primero, el oso que hizo cuando la eliminaron y ahora la envidia que tiene la muestra en TV nacional”; “Muy triste ver la reacción y comentarios de Isabella”; “Por favor no más comentarios de Isabella, porque no mejor de Manuela, de Carolina Gómez, etc., pero de una persona que demostró ser más que competitiva mala gente, envidiosa nahhh”, son algunas de las percepciones de los televidentes y cibernautas.

Por otro lado, hay quienes apoyan la manera de expresarse de la actriz, pues recalcan que es una mujer con carácter que siempre dice lo que piensa y actúa de acuerdo con sus convicciones.

El día de la eliminación de Santiago, el chef Nicolás de Zubiría le dijo a la celebridad: “Contigo iría a la guerra cualquier día, de verdad que espectáculo de persona”.

Isabella se mostró como una mujer ‘sin pelos en la lengua’ y eso generó discrepancias en el público, pues algunos la admiraban y otros la criticaban. Sin embargo, varios de sus compañeros explicaron que eso no era cierto.

Aunque la decisión ya estaba tomada, frente a los jueces y la presentadora, Claudia Bahamón, Isabella Santiago quedó anonadada al enterarse de que su plato fue el que tuvo más errores.