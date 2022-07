Fuertes críticas a Isabella Santiago por sus comentarios en la final de MasterChef Celebrity

La más reciente versión del reality del Canal RCN MasterChef llega a un exitoso final y, como era de esperarse, los últimos momentos han sido de infarto tanto para los televidentes como para los mismos concursantes.

Durante este fin de semana empezó la gran final que quedó dividida en varios capítulos. El sábado 9 de julio llegaron al set de grabación los exparticipantes del programa como Carolina Gómez, Tostao, Estiwar G, entre otros para recordar algunos de los momentos más emotivos de la temporada.

También ingresaron los familiares de los cuatro finalistas: Tatán Mejía, Chicho Arias, Carlos Baez y Ramiro Meneses, los que despertaron las emociones de los participantes y los espectadores al ver el emotivo momento de cada uno de ellos.

Sin embargo, una de las presencias que no causó mucho gusto en el set fue la de la modelo y actriz venezolana, Isabella Santiago, quien hizo parte del top 10 de finalistas pero que fue eliminada poco antes de conocerse los cuatro últimos participantes.

Vale la pena recordar que Isabella fue una de las participantes más polémicas del reality, de hecho, protagonizó más de una discusión con sus compañeros y fue tildada en muchas ocasiones como “sobrada” y creída, así que su salida fue una sorpresa para muchos y una alegría para otros.

De hecho, en el momento de su eliminación, Santiago quedó tan sorprendida que no pudo contener las lágrimas y tampoco habló, lo que muchos dijeron fue una reacción esperada, ya que ella tenía muchos deseos de llegar a la final.

“Trabajé muy duro para estar aquí y no puedo creer esto”, fueron algunas de las palabras de Isabella, quien antes de conocer que sería la eliminada, había dicho a producción que ella no se iba a ir y ganaría el concurso.

Luego de que Meneses y Mejía se salvaron, el chef Nicolás de Zubiría le dijo a la celebridad venezolana: “Contigo iría a la guerra cualquier día, de verdad que espectáculo de persona”.

Entonces, no era de sorprender que en su aparición en la final, la modelo generara un mal sabor entre los televidentes con comentarios bastante ‘ácidos’ sobre los finalistas del programa.

Durante toda la noche, Santiago afirmó que ni Carlos Baez ni Chicho Arias merecían estar en la final, ya que nunca innovaron con sus platos y siempre fueron a la fija, lo que la desilusionó mucho.

En el momento en que Claudia Bahamón le preguntó cómo se había sentido tras su salida, Santiago no pudo ocultar su molestia y dijo: “No he superado este proceso... Me ‘cortaron las alas’ antes de tiempo... No quiero ni siquiera opinar... como que no van a estar a la altura”.

Este comentario fue tomado muy fuera de base por los internautas en las redes sociales quienes la criticaron por sus palabras.

“Señores del @CanalRCN que les manda a decir mi mamá que eviten invitar gente como Isabella Santiago a próximas ediciones de #MasterChefCelebrity ¡Que mujer con una energía tan horrible!”, “Hasta cuándo se irá a callar la reina de la toxicidad Isabella Santiago, supérelo usted no pasó a la final, deje de llorar Vieja odiosa, vieja envidiosa.” y “Estamos de acuerdo, eso sí Isabella Santiago jamás debió llegar ni al top 10, pésima persona y cocinera horrible Los analfabetas del sabor. Uff punto alto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales sobre la aparición de Santiago en la final del programa.

Isabella se mostró como una mujer con carácter y eso generó discrepancias en el público, pues algunos la admiraban y otros la criticaban. Sin embargo, varios de sus compañeros explicaron que eso no era cierto.