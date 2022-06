Tatán Mejía rompe el silencio y revela cómo le cae Isabella Santiago

MasterChef Celebrity 2022 se encuentra muy cerca de llegar a una reñida final, donde el talento culinario, las estrategias y los sabores serán fundamentales para elegir al nuevo ganador. Poco a poco los participantes han ido saliendo de la competencia, dejando al aire las expectativas sobre quién será el que se quedará con el título de esta temporada.

En medio del extenso recorrido que lleva el programa, una de las participantes que más ha despertado todo tipo de reacciones es Isabella Santiago, reconocida actriz venezolana que captó la atención de los colombianos con su papel protagónico en Lala’s Spa, producción de RCN.

Su personalidad y sus comentarios sobre el juego de los demás famosos han sido centro de críticas en redes sociales, ya que muchos aseguran que no “cae bien”. Sus actitudes generan opiniones entre los televidentes, quienes han manifestado el interés por que sea eliminada en distintos momentos.

Recientemente, fuera de los sets de grabación, Tatán Mejía quiso hablar un poco sobre la experiencia en la cocina más famosa de la televisión y referirse a la relación que llevaba con sus compañeros de trabajo. En una dinámica de preguntas y respuestas, una persona se interesó por saber qué pensaba el motociclista sobre Isabella Santiago y si realmente le caía bien.

“¿Le cae bien Isabella?”, escribió la persona en la casilla de preguntas ubicada en las historias de la cuenta oficial de Instagram.

El deportista, que expresó semanas atrás su desacuerdo con los jurados de MasterChef, no dudó en sincerarse y compartir un pequeño video en el que hablaba sobre su colega, haciendo énfasis en el papel que desempeñó durante la competencia. Mejía fue claro al mencionar que Santiago se convirtió en pieza clave para que el reality fuera diferente e interesante.

“Hablemos de Isa… Me cae bien, no me cae mal, la verdad creo que sin ella el ‘reality’ hubiera sido diferente, creo que ella hizo que el ‘reality’ fuera muy interesante, muy”, dijo la celebridad mientras se encontraba al interior de un auto.

A pesar de que en el programa se ha visto una fuerte competencia entre el paisa y la venezolana, ambos han llegado a mostrar que se respetan como cocineros y personas, por lo que liman asperezas y dejan de lado las diferencias que cargan durante la preparación de las pruebas.

En varios segmentos del reality, el motocrosista expresó lo que le incomodaba cocinar junto a la actriz, debido a los conflictos que se podían desencadenar por las visiones que tenían sobre los platos. Los dos se tienen en un lugar competitivo, luchando fuertemente para ocupar uno de los tres lugares de la final.

En este mismo ejercicio que desarrolló, el colombiano habló de la gente tóxica que llega a sus cuentas personales, y aprovechó para ser concreto y aclarar que no tolera ningún comportamiento negativo. Tatán indicó que prefiere bloquear a estas personas y seguir con su contenido habitual.

Jorge Rausch habló de Isabella Santiago

El chef y jurado del formato televisivo también fue consultado sobre la participación de Isabella Santiago en MasterChef Celebrity, debido a las quejas o líos que han tenido durante distintos momentos del proceso.

En una dinámica de preguntas, una persona interrogó a Rausch sobre “¿cómo se aguantan a Isabella?”, a lo que él respondió claro y de forma positiva.

“Porque es pila, competitiva, intensa y muy linda. ¿Qué más quieren? ¡Isabella Santiago es tremenda cocinera!”, escribió el profesional en su cuenta de redes sociales.

No obstante, existen rumores que señalan que la artista no llegaría a la final, ya que recientemente publicó una serie de fotos fuera de Colombia, participando en un concurso de belleza para mujeres trans. Se trata de Miss International Queen, el cual se lleva a cabo en Tailandia, exactamente en Pattaya.

Por el momento no se sabe si las grabaciones del programa ya finalizaron o la latina fue eliminada de la competencia.