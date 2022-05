Tatán Mejía se quejó de los jurados de ‘MasterChef’: “Todo les sabe maluco”

MasterChef Celebrity reunió para esta temporada a varios personajes conocidos dentro de la farándula nacional que han puesto a prueba sus aptitudes para la cocina mediante la elaboración de diferentes platos. No obstante, la dinámica del concurso plantea retos, tiempos y condiciones que no les pone la tarea fácil a los concursantes.

Durante la emisión del sábado 21 de mayo el motociclista e influencer Tatán Mejía exteriorizó varios comentarios con los que dejó clara su inconformidad con algunas calificaciones del jurado, quienes en cada programa evalúan y comentan las preparaciones de cada participante.

“No es una crítica, es un consejo. Chef, lo hemos intentado mucho y estamos trabajando muy duro. Nosotros nos hemos esforzado más de la cuenta, no somos cocineros y de verdad nos hemos preparado. Hemos cocinado más de 70 y pico de veces, hemos creado cosas nuevas y, personalmente, estoy un poco agotado”, dijo Tatán Mejía en su intervención.

Ante las palabras del deportista, el chef y presentador Christopher Carpentier le preguntó a Tatán si se trataba de un problema grupal o personal. Por su parte, Mejía respondió que su comentario hacía referencia a sus propias experiencias dentro del programa.

Jorge Rausch, otro de los chefs y jurados del programa, también intervino en la conversación y aclaró que los comentarios -positivos o negativos- siempre van dirigidos a los platos y no contra los participantes. “Se los decimos con todo el cariño, con todo el aprecio y con todo el interés para que cada día sean unas mejores personas y mejores cocineros”, comentó.

No obstante, Mejía fue enfático en sus comentarios y defendió su posición. “Yo sé que es un programa de cocina y te tienen que decir los errores. Eso está bien y así funciona. Una discusión con ustedes es casi que perder el tiempo porque siempre vamos a perder (…). El cuento de que no cocinamos, de que todo les sabe maluco y que sean ustedes los que van a aprobar el plato y que de una vez va a estar maluco, yo personalmente lo tomo a mal porque así no avanzo. Estamos mamados”.

Pese a la insistencia del influenciador en sus críticas, otros participantes dijeron que no entendían su reclamo, asegurando que Tatán “es uno de los que más consienten”. Por su parte, Carpentier también defendió su posición y respondió: “Ustedes están en un concurso. Y parte de un concurso es decir lo que está bien y lo que está mal. Te lo puedo decir con un chiste o crudamente. El tema está en competir”, dijo.

Fue la referencia al hecho de competir lo que motivó la réplica de Tatán, quien no se conformó con las respuestas de los jurados y expresó su opinión. “Yo he competido toda mi vida, chef. Más que el resto acá y sé lo que es competir”, enfatizó.

Luego vino el turno del jurado Nicolás de Zubiría, quien detalló cómo es el proceso que viene al momento de evaluar las preparaciones de cada concursante. “No es fácil sentarse acá a comerse ocho platos de ubre que no está perfectamente cocinada. Uno se los dice en broma, pero porque es la realidad, papi. Párate acá adelante, hay ocho platos de ubre mal hechos, pues la cosa no va a estar sabrosa”, dijo.

Concursante casi se desmaya luego de ser eliminada del programa

Recientemente, ocurrió la eliminación de la actriz María Teresa Barreto, conocida como María T. Sin embargo, un hecho que no pasó desapercibido fue que casi se desmaya minutos después de ser eliminada de MasterChef Celebrity, luego de una prueba en la que los concursantes tuvieron que preparar un café frappé. En la prueba, se destacaron Ramiro Meneses, Corozo y Estiwar G.

Tras la decisión de los jurados, María T. se despidió de los jurados y de sus compañeros con unas sentidas palabras, en las que señaló que hizo todo lo posible para que la preparación quedara bien; además, expresó que iba a extrañar especialmente a Tatán Mejía y a Meneses.

Posteriormente, se presentó el incidente que generó susto en los participantes. María Teresa Barreto afirmó que sentía que se ahogaba y recibió la ayuda de la presentadora Claudia Bahamón y de los jurados. Tras la llegada de los paramédicos, la actriz debió ser trasladada para recibir atención médica. Finalmente, María T. se recuperó del impasse, según confirmó Bahamón.