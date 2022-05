Choque entre Aída Morales y Chris Carpentier en ‘MasterChef Celebrity’

En la noche de este martes 10 de mayo se emitió un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity y, esta vez, las tensiones que se vivieron fueron por cuenta del poco tiempo que tenían los participantes para llevar a cabo su plato.

En los retos por equipo, como ya es costumbre, los jurados acompañaron cada uno a un grupo: Isabella Santiago, Tatán Mejía y Manuela González eligieron a Jorge Rausch como el chef que los acompañaría en el reto

Por su parte, Cristina Campuzano y Corozo eligieron a Nicolás de Zubiría, mientras que Chicho y Aída Morales se quedaron con Chris Carpentier como apoyo.

En medio del reto, que consistía en la preparación de tres platos iguales con conejo como ingrediente principal y en solo 60 minutos, Carpentier y Morales tuvieron un disgusto que generó tensión en el grupo.

En un momento, mientras Carpentier le ayudaba a Aída, decidió tomar uno de sus ingredientes para complementar el plato de Chicho, lo que le generó mucha molestia a la actriz.

“Por qué se lleva la mantequilla mía para allá. ¡No! Tráeme la mantequilla que te llevaste”, le dijo la concursante al chef.

A pesar de la molestia, el chef quiso bajar los ánimos con una broma. “Tú no lo sabes, pero desde que llegaste supe que eras la ganadora”, le dijo.

Sin embargo, ella no lo tomó en gracia y replicó. “No, no es cierto. Entonces por eso está siendo desleal conmigo y no me parece”, le dijo.

El chef no le hizo caso al reclamo de la actriz y continuó ayudando al otro participante, hasta que ella le gritó: “¡Te necesito aquí ya!”. Ante el grito, Carpentier se mostró asombrado y le respondió: “No voy a ninguna parte”.

Finalmente, los dos se calmaron y el chef le ayudó a la actriz en su plato que terminó recibiendo muy buenos comentarios de los jueces invitados, aunque no pudo ganar, ya que el premio se lo llevó Corozo con una calificación de 9 sobre 10.

Aída Morales compartió una sentida historia sobre su padre

En uno de los retos de eliminación del programa, Morales compartió una emotiva historia de su padre.

En el momento en que debió mostrar su respectivo brazo de reina para seguir en la competencia, Morales indicó que ese plato estaba dedicado a su difunto padre, quien fue panadero y ha sido uno de sus principales motores para darlo todo en cada prueba de MasterChef Celebrity. Así que la mujer tomó la decisión de catalogar su preparación como “el beso anhelado” y luego prosiguió a compartir su historia.

“Es un homenaje que le quiero hacer a mi padre. Se llama el beso anhelado. Mi padre era panadero y bizcochero y murió de Alzheimer, y los besos y abrazos que recibí de mi padre fue durante su proceso de enfermedad y, además, fue porque me confundió con mi mamá”, contó.

Después de que la artista compartiera su conmovedor relato, la presentadora Claudia Bahamón prosiguió a darle un fuerte abrazo al que se le sumaron los chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. Además, su plato estuvo bien ejecutado e hizo que no tuviera que dejar el delantal.

Conjuntamente, Rausch quiso dedicar un par de palabras de aliento a la actriz: “Cambiando de tema, usted es una mujer muy talentosa y si algún día se queda sin trabajo puede ser enrolladora, los enrolló todos. Está perfectamente enrollado y el bizcocho está rico”, precisó el experto en cocina.

Los demás aplaudieron y fue un momento que quedó consignado en el corazón de cada uno de ellos.

Por otro lado, en el mencionado capítulo de eliminación Morales estuvo enfrentándose a Carlos Báez, Natalia Ramírez, Aida Bossa, Jair Romero y el humorista Corozo.

Por desgracia, la técnica y la suerte no estuvo del lado de Jair Romero, quien fue el que tuvo más errores, lo que provocó que volviera a salir de la gran cocina del formato televisivo que reta a los famosos a cocinar.