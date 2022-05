“Adivinen cuál es la verdadera”: la divertida publicación de Claudia Bahamón

La presentadora y activista ambiental Claudia Bahamón ha sido varias veces imitada por su compañero de trabajo y amigo, el chef chileno Christopher Carpentier. Una vez más, se compartió una publicación en redes sociales en que los dos aparecen frente a un espejo, causando risas a los cibernautas.

En su cuenta oficial de Instagram, Carpentier compartió con sus más de 700.000 seguidores un divertido fragmento de video en el que se le puede ver con una peluca de color rubio, parecida al cabello de Bahamón.

“Me amo. ¡Ay, cómo me amo!, no solo los amo a ustedes, sino que a mí también. Dos gotas de agua”, dice el experto en cocina, mientras sostiene su teléfono celular.

Luego de esto, se aleja del espejo y aparece la también modelo de 43 años en su camerino, quien no puede parar de reír mientras la peinan y maquillan.

“¿A quién dejó mejor a esta (Christopher Carpentier) o a mí?”, interrogó Bahamón. Por su parte, el chef prefirió hablar con el espejo: “Espejito, ¿quién es más lindo?”, mencionó el hombre de 48 años de edad.

Para que hubiera más equidad, a Bahamón se le ocurrió la idea de dejar todo en las manos de los cibernautas y les asignó la tarea de adivinar cuál es la verdadera presentadora de MasterChef Celebrity.

“¿Cuál es la real, la de la derecha (Carpentier) o la de la izquierda (Bahamón)?”, cuestionó la reconocida figura de la televisión.

Como era de esperarse, los usuarios de la red social, que ahora tiene la función de fijar publicaciones en el perfil, no dudaron en dar a conocer sus respuestas. Por lo tanto, aunque no dijeron cuál era la verdadera presentadora del concurso de cocina que reta a los famosos, sí comentaron varios emojis de caras llorando de la risa.

Además, hay quienes consignaron: “No sé por cuál votar”; “Dios mío, qué hicieron con Claudia”; “quiero un Cris en mi sitio de trabajo”; “cuidado con las rubias”, y “Uhmmm, está difícil saberlo”.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el chileno imita a la colombiana. De hecho, en un capítulo especial de MasterChef en el que Bahamón no estuvo, Carpentier aprovechó para personificar a la ganadora del India Catalina.

Durante la emisión de uno de los capítulos especiales de Semana Santa del concurso culinario, Carpentier se colocó la peculiar peluca y, con su característico estilo, se puso en los zapatos de la presentadora de televisión.

En efecto, la reacción de Bahamón en redes fue la siguiente: “Soy alérgica a los cambios de temperatura, a los olores fuertes, a las especias en la cocina, al polvo, a todo, así que no hago más que estornudar, pero obvio, nunca sale al aire. Sí, así estornudo, qué culpa. Chris Carpentier no me respeta”, escribió en una de sus historias de Instagram en tono de gracia.

“Desde el máster de grabación tampoco respetan, jajajaja”, completó el mensaje la carismática modelo colombiana.

El programa precisamente tuvo un capítulo especial, en el que dirigió Carpentier ante la ausencia de Claudia, el cual reunió a varios humoristas que habían participado en temporadas anteriores del programa. Hassam, Freddy Beltrán, Peter Albeiro, Juanda Caribe y El Mindo, quienes ya habían pasado por “la cocina más famosa de Colombia”, regresaron para atender al reto culinario. Pamela y Chicho también estuvieron presentes.

En esta ocasión, el reto planteó el atún como ingrediente base para la preparación de los platos, los jurados solicitaron uno frío y uno caliente, los cuales debían ser cocinados en 60 minutos.