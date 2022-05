“No tiene criterio”: Jorge Rausch a Isabella Santiago, participante de ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity Colombia es uno de los realities más vistos por los colombianos; el programa se trasmite por el Canal RCN de domingo a domingo a las 8:00 p. m. En medio de la competencia se han presentado altercados entre los participantes y los jurados, al no compartir diversas posturas frente a los platos que se preparan y presentan durante la emisión.

En esta oportunidad, el jurado Jorge Rausch y la modelo trans venezolana tuvieron un encontrón en medio del programa. El altercado inició cuando el juez chileno Christopher Carpentier anunció luego de una prueba por parejas que la más mala había sido la de Isabella Santiago y la actriz Natalia Ramírez.

“El peor plato o el que menos nos gustó fue el de Natalia e Isabella; pasen por sus delantales negros, por favor”, les dijo el jurado chileno, indicándoles que quedaban en riesgo de eliminación.

Luego del anuncio, la presentadora Claudia Bahamón le preguntó a Isabella qué pensaba al respecto, pero esta sorprendió a todo el equipo del reality con su respuesta: “Estoy tranquila, a estas alturas de la competencia no me tengo que tomar nada personal. Si esa es la decisión del jurado, me parece muy bien”, contestó.

Frente a esta actitud, Bahamón hizo énfasis en que las calificaciones nunca pasan por el plano personal, pero el juez Jorge Rausch fue más allá y con tono de seriedad ratificó: “Claramente que no es personal”.

Pero Isabella continuó refutando: “Exacto, el plato no gustó. No les gustó a los jueces y no hay nada que hacer”. En ese momento Bahamón le consultó a la venezolana si el plato que había hecho con su compañera Natalia le había gustado. “Me encantó”, aseveró la modelo trans, sorprendiendo a los jurados con su respuesta.

Es por esto que el jurado Rausch no pudo guardar silencio ante la respuesta de la modelo y delante de todos los presentes reprendió a la participante: “Si a usted le gustó ese plato, está en la olla. Está grave, no tiene criterio”, le manifestó.

Y le recomendó tener autocrítica: “Es importante que aprendan a cocinar y a tener criterio. El plato era muy malo. Si usted dice que le parece que el plato estaba bueno, reevalúe su criterio”.

Pese a las palabras dichas por Rausch, Isabella continúo defendiendo su criterio y su plato: “Lo que estoy diciendo es que…”, apuntó la venezolana, pero el chef la interrumpió y con un tono más vehemente le dijo: “¡Le estoy enseñando!”.

“Solo estoy diciendo que me gustó el sabor del cerdo”, insistió Isabella, pero el también juez Nicolás de Zurbiría se metió para terminar con el encontrón: “Isa, entiende que la cosa va mal”.

Bahamón se untó las manos y entró al reto de ‘MasterChef’ como una cocinera más

Los participantes del reality deben enfrentar retos a diario durante la trasmisión del programa, pero hace algunos días atrás se les unió una nueva integrante. La sorpresa de la persona que se unió fue tan grande que en redes sociales el programa punteó como tendencia en horas de la noche.

Se trataba de Claudia Bahamón, que es la presentadora del programa. “Hoy tenemos a una gran experta en producir grandes cantidades de comida. La única, la chef Claudia Bahamón”, dijo el jurado Jorge Rausch.

El momento fue emotivo, pues varios de los concursantes mostraron su alegría por compartir el reto con la presentadora. El desafío era cocinar un gran volumen de comida.

“Hoy voy a cocinar porque a los chefs les provocó. En toda la historia de MasterChef Colombia he cocinado tres veces porque a ellos les gusta verme morir, les fascina verme entrar en caos”, dijo la también modelo.