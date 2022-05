Así fue el regreso de Carla Girlado a MasterChef Celebrity

Una sorpresa se llevaron los participantes del reality del canal RCN con la llegada de otros concursantes que ya habían salido y la elección de Carla Giraldo como reemplazo del jurado Chris Carpentier.

El capítulo de la noche del lunes 2 de mayo dejó a los televidentes y participantes grandes noticias como la llegada de Carla Giraldo, ganadora de la anterior versión de MasterChef Celebrity.

“Vengo a sacarlos a todos, a hacerles la vida imposible”, fue la primera frase de Giraldo al entrar a la cocina, entrada que generó todo tipo de reacciones de los concursantes.

Esta era la frase que utilizaba constantemente Giraldo durante su participación y que terminó siendo un presagio pues, a pesar de las críticas de los participantes, fue ella quien los “sacó a todos” y resultó ser la ganadora del programa.

La presentadora Claudia Bahamón le dio la bienvenida a la actriz, afirmando que: “Nos gozamos una temporada completa hasta que llegó a hacer una MasterChef y si hay algo que me gusta escucharle a Carla es esa bonita experiencia que ha sido pasar por esta cocina”.

La actriz reiteró lo importante que fue su experiencia y paso por la cocina del reality y afirmó que hoy en día cocina para su familia y sus hijos le agradecen constantemente por los platos que prepara para ellos.

“Para mí fue muy importante abrir ese mundo de sabores que mi infancia jamás me llevó y ellos me dieron amor y me abrieron ese mundo y ahora me encuentro con mi familia a través de un plato, a mis hijos ahora les gusta lo que les cocino y he sido muy feliz y voy a seguir cocinando, amo cocinar”, dijo, según documentó el portal del canal RCN.

La noticia de su llegada generó dudas sobre si sería una participante más, pero Bahamón afirmó que esto no sería posible porque ella ya ostenta el título de MasterChef y que llegaba como jurado.

A su paso, Christopher Carpentier afirmó que el tendría que dejar el programa y por ello dejaba como encargada a Giraldo. “Va a tomar las riendas de este asunto. Mucha suerte a todos y los que queden dentro bienvenidos”, dijo el chef.

Luego de darle la bienvenida, la actriz pasó a calificar el reto con comentarios con la sinceridad que la caracteriza.

Giraldo pasó por cada una de las estaciones revisando los pasteles que estaban haciendo los concursantes y calificó, junto con Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría a los mejores y peores.

Vale la pena recordar que el capítulo también tuvo como sorpresa el regreso de tres concursantes más que habían dejado el programa en sus respectivos retos de eliminación.

En este capítulo, entraron los exparticipantes Tostao, Pamela Ospina, Corozo, Lady Noriega, Teresa y Jair.

Los exparticipantes concursaron con los participantes actuales en un reto de repostería en el que tenían que producir la réolica exacta de un camión de huevos Kikes.

Los concursantes hicieron su mejor esfuerzo y, con Carla juzgando, pasaron al atril para recibir los respectivos comentarios.

Finalmente, el objetivo del reto era que tres de ellos regresaran nuevamente a la competencia y, luego de las calificaciones, fueron elegidos Teresa, Jair y Corozo como los concursantes que regresan al reality.

Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, Bahamón afirmó que ellos regresan pero lo harán con el delantal negro, lo que significa que entrarán al reto de eliminación para así poder comprobar que merecen estar en la competencia.

Vale la pena recordar que el programa se emite de lunes a domingo desde las ocho de la noche por el canal RCN y tiene buenos niveles de rating.