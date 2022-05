Así será la boda de Manuela González: la participante de MasterChef Celebrity reveló detalles

Luego de diez años de relación y dos hijos de por medio, la actriz Manuela Gómez, participante del concurso MasterChef Celebrity, contraerá matrimonio con su novio, el empresario Andrés Vasco.

Fue el 7 de noviembre de 2021, a bordo de un bote que navegaba el río Sena, en París, Francia, para su décimo aniversario, cuando Vasco le propuso matrimonio a la actriz, a quien describe como “la mujer más espectacular”.

“Ese fue un día muy chistoso. Lo veía incómodo, ansioso y estresado, pensé que algo estaba saliendo mal. Hasta que por fin se decidió. Sacó el anillo y se arrodilló”, recordó Gómez en la revista 15 minutos.

La participante del reality de RCN dio el sí a la propuesta del empresario y contó las razones que la llevaron a decantarse por esta decisión: “Es imposible decirle no a un hombre como Andrés. Él es detallista, generoso, sabe tomar decisiones, piensa en pro de la pareja y su familia, es trabajador, siempre está presente y dispuesto a continuar aprendiendo”.

“Y yo dije… que si!!!!! @andresvascomont TE AMO Y TE AMARE POR SIEMPRE”, escribió en su momento la actriz en una publicación en la que aparece mostrando el anillo de bodas junto a su prometido.

Sobre la ceremonia aseguró que era una deuda por saldar entre los dos. “Teníamos pendiente honrar nuestro amor y compartirlo con nuestros seres queridos. Es bonito compartir lo bueno con quienes amas”, dijo.

Manuela Gómez y Andrés Vasco contraerían nupcias este año. La fecha escogida es el 7 de noviembre, cuando cumplen once años de relación. El matrimonio se realizaría en una ceremonia católica y en un lugar frente al mar, detalló la actriz de 45 años.

“A tu lado me he convertido en un mejor hombre, has potencializado todo de mí y me has inspirado para llegar hasta donde nunca pensé llegar. Sin lugar a dudas somos ´the best team´ y lo que más deseo en este momento es que podamos seguir disfrutando esta vida juntos”, escribió en redes sociales Andrés Vasco meses atrás.

Y añadió: “No tengo sino agradecimientos para ti @lamuelagonzalez (mi persona favorita en el mundo) y para la vida por permitirme estar a tu lado, crecer junto a ti y construir todos los sueños que hemos alcanzado: nosotros como pareja, nuestros hijos, nuestra empresa… todo todo ha valido la pena hasta en lo más mínimo, no le cambiaría nada”.