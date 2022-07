Claudia Bahamón preocupa a sus seguidores sobre si tiene el “corazón roto”

Cada noche es posible ver a Claudia Bahamón asumiendo el rol de anfitriona en el programa culinario MasterChef Celebrity, del canal RCN. El favoritismo hacia la mujer, de 43 años, es notorio por los televidentes y cibernautas de las redes sociales, quienes recalcan su buena energía y forma de conectar con los demás.

Bahamón es multifacética, ya que no solo es presentadora, sino que también es arquitecta, modelo y, desde hace ya un tiempo, se empezó a interesar por los temas de desarrollo sostenible vinculados al medioambiente.

Es por esto que con su carisma se ha ganado el cariño de muchos televidentes, los cuales quedaron preocupados por una reciente publicación que hizo la comunicadora en su cuenta de Instagram sobre un posible “corazón roto”.

“Las personas fuertes sonríen con el corazón roto, lloran con las puertas cerradas y pelean batallas de las que nadie se entera”, publicó en un mensaje que acompaña a una fotografía del cielo.

Vale la pena recordar que en días pasados, en su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora Claudia Bahamón reveló estar ‘entusada’. Su mensaje lo acompañó con una imagen en que apareció recostada sobre unas canastas y mirando al suelo, como si estuviera baja de ánimo.

“Tengo tusa porque estamos en la recta final”, todo parece indicar que estaba haciendo referencia al famoso reality de cocina MasterChef Celebrity, programa del canal RCN en el que ella es presentadora y donde se ha encariñado mucho con los participantes.

Tras la publicación de Bahamón este lunes 27 de junio, sus seguidores le dejaron unos mensajes. La mayoría lamentó que en muy pocos días el concurso de cocina llegue a su final.

“Yo muero sin MasterChef Colombia. Es mi bálsamo de alegría antes de ir a dormir (...); Yo estoy en tusa desde hace ratooo (...); También yo... me va a hacer falta ver tu belleza cada noche. Y esos analfabetas que le dieron alegría a la cocina... y todos los demás como la gran familia MasterChef (...); se va a terminar mi programa favorito (...); No me lo recuerdes, ¿qué voy a ver cuando se acabe? (...); Voy a repetir los capítulos mientras me pasa la tusa”, comentaron algunos cibernautas.

Y es que cada noche los participantes de MasterChef Celebrity demuestran que sus conocimientos gastronómicos mejoran, por lo que algunos están parejos y otros se las arreglan como pueden. En total, las celebridades que aún siguen cocinando son: Tatán Mejía, Cristina Campuzano, Carlos Báez, ‘Estiward G’, Ramiro Meneses, ‘Chicho’ Arias.

Por lo tanto, una de las cuestiones que más se hace presente, de parte de los televidentes, seguidores y cibernautas de la producción, es: ¿quiénes serán los finalistas de MasterChef Celebrity 2022?

Varios usuarios han dado a conocer sus predicciones en redes sociales, por lo que recientemente el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa apareció en su cuenta oficial de Instagram y reveló los nombres de los famosos que, según la información que le llegó a sus oídos, podrían ser los finalistas de esta temporada del programa culinario.

Es necesario decir que las grabaciones del reality terminaron recientemente, por lo que los rumores cada vez se hacen más fuertes.