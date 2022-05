“Tiene tres velocidades”: Chris Carpentier mostró ‘el goloso’, un objeto personal de Claudia Bahamón

Uno de los programas que ha tenido una recepción favorable por los televidentes ha sido el concurso de cocina de MasterChef Celebrity. Cada noche, un grupo de famosos se desafía a crear platos que deben ser presentados ante un jurado de chefs y la anfitriona del formato, Claudia Bahamón.

Con el paso del tiempo y las grabaciones, los sentimientos y compañerismos se hacen visibles frente a las cámaras. Hace poco, la actriz Aida Bossa dejó la competencia por motivos personales y eso generó un vacío debido a su personalidad y aprecio que muchos le tenían.

Por su parte, Bahamón ha logrado ganarse la atención de cada competidor y ha cosechado una relación amistosa con el chef chileno Christopher Carpentier.

La dupla de compañeros de trabajo ha aparecido en varias ocasiones en redes sociales. Carpentier suele imitar a Bahamón, se pone una peluca y trata de convertirse en el doble de la presentadora, razón por la cual los fanáticos y cibernautas no dejan de divertirse con las ocurrencias del experto en cocina.

Para muchos, el chef tiene un temperamento fuerte, pero también su humor es muy sarcástico y divertido, por lo que una vez más sacó a relucir el ingenio frente a la cámara de su teléfono celular.

Con risas y actuación, Carpentier grabó un video en el que aparece personificando a Bahamón, mientras promociona un producto que él cataloga como “el goloso”.

“Este se llama el goloso, tiene tres velocidades y distintas temperaturas. Chicas, se los recomiendo, es la última sensación”, dice a modo de broma el experto en gastronomía.

En realidad, se trata de una plancha para el cabello que sirve para crear ondas y tiene tres tubos. Sin embargo, las ocurrencias del chileno hicieron que la presentadora no parara de reír.

De hecho, el chef continuó: “Antiguamente, cuando Clau llegó, usaba solo este -otra plancha de cabello para ondas con un solo tubo- hoy, ya con hijos y madura… toca este”, compartió Carpentier, mientras Bahamón decía que era cierto lo de sus hijos.

El chileno y la colombiana han mostrado a través de las redes sociales que su ambiente laboral está lleno de risas y diversión, la dupla suele divertir a sus fanáticos con contenido gracioso.

Varios de los usuarios comentaron: “Este hombre tiene un gran sentido del humor, no puedo de la risa”; “Me muero, me encanta como cocina y me hace reír” y “Esto me hace el día 🤣 que locuras, eres fantástico 😍y Clau es la presentadora más carismática de Colombia”, son algunas de las percepciones que se pueden leer en el perfil oficial de Instagram de Christopher Carpentier, en el que acumula más de 700.000 seguidores.

Esta es la pieza de video que se ha convertido tendencia debido al objeto “goloso”:

Según la parodia que compartió el chef, él personifica a la presentadora bajo el nombre de “Klau Vamom”. En esta oportunidad, mostró tips de belleza y maquillaje.

En otro fragmento de video, el chileno aparece en el camerino junto a la mujer de 43 años, ella le cuestiona por qué habla de esa manera, ya que cambia su voz para imitar a la también modelo.

“Yo hablo así porque yo soy Klau con K… Mis tips de belleza para el día de hoy son siempre mantener la ojera fuera, no tener ojeras porque este trabajo es muy estresante”, manifestó el cocinero y luego enfoca a Bahamón quien está siendo maquillada. En definitiva, parece que los compañeros aprovechan los momentos fuera del aire para alegrar a sus seguidores con la creación de contenidos.