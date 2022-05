Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef, fue asaltada en Cartagena

La presentadora Claudia Bahamón relató este martes -10 de mayo-, en sus redes sociales, que recientemente fue víctima de un robo en el centro histórico de Cartagena.

Señaló que el hecho se registró la semana pasada sobre las 11:20 de la noche, cuando se encontraba con varios amigos esperando que llegara su conductor.

“La semana pasada, a las 11:20 de la noche, con un grupo de amigos de trabajo, esperábamos frente a la casa en donde nos encontrábamos a que llegara nuestro conductor de RCN. Las calles de Cartagena, de la ciudad vieja son angostas y los andenes también”, dijo la presentadora en el inicio de su relato.

Posteriormente, afirmó que sintió la llegada de un taxi que, en cuestión de segundos, disminuyó la velocidad, y de la ventana salió un hombre que le dio un manotazo para robarla. Bahamón dijo que por “reacción natural” no dejó que le quitaran sus cosas y cayó al piso.

“La calle estaba sola. Éramos un grupo de cinco personas, un par arriba del andén y el resto abajo en la calle. Venía un taxi, yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio a que pasara. En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteo para robarme, (de espaldas), me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaban y me caí al piso”, narró.

La presentadora de MasterChef señaló que los ladrones escaparon en el vehículo. Agregó que se sintió vulnerada y recordó un violento atraco que sufrió el año pasado. “El taxi arrancó “en picada” (como dicen en mi tierra) y se escapó. Todos quedamos un poco en shock. Pasmados. Lloré de la angustia al sentirme una vez más vulnerada frente a un acto violento en la calle, como bien me sucedió en septiembre del año pasado en la 85 con 11, en Bogotá. Desde entonces camino por las calles con miedo y no es para menos”, dijo.

Bahamón finalmente hizo una reflexión sobre lo ocurrido. “Soy de las que dice que debemos abrazar y aceptar lo que nos entrega la vida, pero aceptar no debe confundirse con resignarse. Si algo nos hace creadores es la capacidad de transformar las cosas, no de soportarlas. Y no podemos sentarnos a ver cómo el mundo y nuestra sociedad se desmorona en frente de nuestros ojos y no hacer nada”.

“Me pregunto si algún día podremos cambiar y ser mejores seres humanos. La violencia es el último recurso del incompetente y quiero mantener la ilusión de que como sociedad podemos dejar de serlo, podemos cambiar. No me rendiré ante ese sueño”, sostuvo.

Violento atraco en septiembre de 2021

En septiembre de 2021, la presentadora narró el violento atraco que sufrió en el norte de Bogotá, tema que calificó como “preocupante” y aunque reconoció que no había querido narrar públicamente lo sucedido, dijo que decidió contarlo para ayudar a otras personas a tomar precauciones en las calles.

“Es un tema que he tenido guardado para mí, porque me tiene en shock desde hace una semana y es un atraco que tuve en Bogotá, en la 85 con 11″, relató Bahamón en varios videos que publicó en su cuenta de Instagram. “Si no había contado esto públicamente es porque solamente de acordarme me pone mal, muy mal”, agregó.

La presentadora de MasterChef aseguró que iba caminando por la calle 85 con carrera 11 y cuando llegó a la esquina se detuvo mientras el semáforo cambiaba. Mientras estaba en la esquina, sintió que una moto se acercó mucho a ella y el conductor se aferró a su cartera y comenzó a halarla sin detener la moto.

“Me agarró de la cartera y empezó a halarme sin parar la moto. El señor no entendió que la cartera estaba terciada a mi cuerpo y por eso no podía quitarla rápido para entregársela, porque la verdad es que se la hubiera entregado”, agregó. El conductor de la motocicleta continúo avanzando, por lo que la presentadora terminó metida en medio de la calle entre la moto del ladrón y los demás vehículos que conducían a esa hora por esa vía de la capital del país.

“La gente empezó a gritar que me ayudaran y cuando el tipo se dio cuenta de que las personas estaban gritando detuvo en seco la moto, me tumbó y luego me agarró el brazo y me arrancó el celular. En ese momento se fue y arrancaron también unas seis motos a entrelazarse entre ellas en ese tráfico horrible de Bogotá”, puntualizó Bahamón.

En ese momento la presentadora cuenta que arrancó a correr sin rumbo, producto del miedo que le generó el atraco. Luego se detuvo y se sentó a llorar en un andén: “Llegó una señora brasileña muy amable que me quería ayudar. Me dio agua y me entró a su local y allí me ayudaron, me acompañaron y me prestaron un celular para llamar a mi casa”.

Bahamón también narró que ella no fue la única víctima ese día, pues minutos antes de que la atracaran también habían robado en esa misma zona a tres personas más. “Eran seis motos o más robando a cuatro personas. Esto está insostenible, de verdad que Bogotá está insoportable, ese mismo día también robaron a Sebastián Villalobos y a Diego Camargo”, agregó la presentadora, modelo y empresaria.

En sus ‘Historias’ de Instagram también mostró una fotografía de una de sus piernas, en la que quedó una marca producida por uno de los golpes que sufrió durante el atraco. Finalmente, Bahamón aprovechó para pedirle a la ciudadanía que tenga mucho cuidado mientras transita las vías públicas de la ciudad. “No podemos seguir caminando tan frescos en una ciudad que de verdad se salió de control. Cuidémonos mucho”, concluyó.