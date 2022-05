Claudia Bahamón publicó el chat de WhatsApp que tiene con los jurados de MasterChef

La presentadora Claudia Bahamon y los jurados Chris Carpentier, Jorge Rauch y Nicolás de Zubiría han creado una amistad muy especial desde que están trabajando juntos en varias de las ediciones del reality del canal RCN MasterChef Celebrity.

De hecho, la presentadora ha compartido en sus redes sociales todos los momentos que se viven dentro del set de grabación, entre ellos, algunos videos con los jurados con bromas que se juegan mutuamente.

Parte de esta buena relación que tienen es que cuentan con un grupo de WhatsApp; así lo hizo saber Bahamón en sus redes sociales, en una historia compartida en Instagram con un mensaje en el que se refirió a los jurados como familia.

“Conversaciones de familia después de 4 meses de grabar 24/7″, escribió la presentadora para contar sobre este grupo.

Igualmente, decidió exponer el comportamiento que tienen cada uno de los jurados en el grupo.

Claudia Bahamón reveló un chat con los jurados de Masterchef Celebrity - Foto: Tomado de Instagram @claudiabahamon

“Jorge Rausch responde rápido; Nicolás de Zubiría, bastante difícil; Chris Carpentier nos bloqueó”, dijo la presentadora.

Entre tanto, en la imagen se puede ver que un mensaje de Rausch diciendo: “Todavía no los extraño ni una gota, pero los quiero mucho, ¿Cómo están?”.

A lo que ella misma contesta con una risa y el comentario: “El que lo admita primero, paga algo”.

“Tiene tres velocidades”: Chris Carpentier mostró ‘el goloso’, un objeto personal de Claudia Bahamón

Con el paso del tiempo y las grabaciones, los sentimientos y compañerismos se hacen visibles frente a las cámaras. Hace poco, la actriz Aida Bossa dejó la competencia por motivos personales y eso generó un vacío debido a su personalidad y aprecio que muchos le tenían.

Por su parte, Bahamón ha logrado ganarse la atención de cada competidor y ha cosechado una relación amistosa con el chef chileno Christopher Carpentier.

La dupla de compañeros de trabajo ha aparecido en varias ocasiones en redes sociales. Carpentier suele imitar a Bahamón, se pone una peluca y trata de convertirse en el doble de la presentadora, razón por la cual los fanáticos y cibernautas no dejan de divertirse con las ocurrencias del experto en cocina.

Para muchos, el chef tiene un temperamento fuerte, pero también su humor es muy sarcástico y divertido, por lo que una vez más sacó a relucir el ingenio frente a la cámara de su teléfono celular.

Con risas y actuación, Carpentier grabó un video en el que aparece personificando a Bahamón, mientras promociona un producto que él cataloga como “el goloso”.

“Este se llama el goloso, tiene tres velocidades y distintas temperaturas. Chicas, se los recomiendo, es la última sensación”, dice a modo de broma el experto en gastronomía.

En realidad, se trata de una plancha para el cabello que sirve para crear ondas y tiene tres tubos. Sin embargo, las ocurrencias del chileno hicieron que la presentadora no parara de reír.

De hecho, el chef continuó: “Antiguamente, cuando Clau llegó, usaba solo este -otra plancha de cabello para ondas con un solo tubo- hoy, ya con hijos y madura… toca este”, compartió Carpentier, mientras Bahamón decía que era cierto lo de sus hijos.

El chileno y la colombiana han mostrado a través de las redes sociales que su ambiente laboral está lleno de risas y diversión, la dupla suele divertir a sus fanáticos con contenido gracioso.

Varios de los usuarios comentaron: “Este hombre tiene un gran sentido del humor, no puedo de la risa”; “Me muero, me encanta como cocina y me hace reír” y “Esto me hace el día 🤣 que locuras, eres fantástico 😍 y Clau es la presentadora más carismática de Colombia”, son algunas de las percepciones que se pueden leer en el perfil oficial de Instagram de Christopher Carpentier, en el que acumula más de 700.000 seguidores.