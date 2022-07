Final de ‘MasterChef Celebrity’ se retrasa; esta es la nueva fecha

El reality de cocina MasterChef Celebrity que se emite desde hace varios meses en la televisión colombiana llega a su fin.

Luego de una intensa competencia en la que se vieron involucrados 22 famosos, entre cantantes, deportistas, actores y comediantes que cobran interés en la opinión pública, a la preparación definitiva llegaron cuatro celebridades. Se trata del motociclista Tatán Mejía, el comediante Chicho Arias y los actores Carlos Báez y Ramiro Meneses.

Los jurados probarán cuatro platos para elegir al sucesor de la actriz Carla Giraldo, quien alzó el título en la última edición del programa. En la versión actual, por primera vez una mujer no llegó a la final.

Aunque la producción decidió dividir la emisión de la gran final en varios capítulos, esta idea no les agradó a los televidentes, puesto que el primer episodio fue transmitido el pasado sábado, el domingo el segundo y este lunes el tercero, que no sería el capítulo final de esta edición.

El ganador se dará a conocer mañana martes 12 de julio a las 8:00 p. m., después de Noticias RCN, según informó el canal de televisión por medio de un comunicado.

La manera en que el canal decidió dividir el capítulo final motivó críticas entre algunos televidentes, que manifestaron sus opiniones en redes sociales.

RCN exprimiendo al máximo Máster Chef porque cuando se acabe el rating va en picada#MasterChefCelebrity#MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/vz1F7QdHRj — Lonitx🍒 (@lonitx_) July 11, 2022

Cuando se acabó la hora de comerciales y no dieron el ganador #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/zF1k5DtFez — Camilo. (@CamiloRojasL) July 11, 2022

El sábado se registró la antesala de la gala, en la que también están presentes los familiares y amigos de los finalistas. El domingo se mostraron las imágenes de la sazonada.

En el primer fragmento, los televidentes pudieron observar los mejores momentos de la competencia que resumieron las crisis, viajes y comentarios agrios que tuvieron relevancia en medio de las grabaciones.

En el estudio donde se obtuvieron las imágenes estaban los jurados y los 18 concursantes que fueron eliminados en medio de la disputa gastronómica que, contrario a ediciones anteriores, no protagonizaron fuertes polémicas.

Finalmente, por instrucción de los jurados, Jorge Rausch, Nicolás De Zubiría y Chris Carpentier, los finalistas han estado preparando un plato que se divide en cuatro momentos: entrada fría, entrada caliente, plato fuerte y postre al plato. De esta manera, Carlos, Chicho, Ramiro y ‘Tatan’, buscarán ser el MasterChef 2022 plasmando en sus platos las ideas, aprendizajes y experiencias, tras lo vivido en este exigente camino que caracteriza al reality.

“Hicieron cuatro finales”: Maleja Restrepo reveló cómo se conocerá al ganador de ‘MasterChef’

A raíz de que el final de MasterChef Celebrity no llegó el día que los televidentes estaban esperando, se remitieron a las redes sociales para manifestar su inconformidad, además de insistir por el nombre del ganador, ya que este programa fue grabado con antelación.

Precisamente, sobre el final de la presente temporada de MasterChef, la presentadora e influencer Maleja Restrepo explicó cómo será la dinámica. Vale mencionar que Maleja es la esposa de Tatán Mejía, uno de los finalistas, por lo que posee información privilegiada sobe el tema.

“Hay mucha gente que no entiende y dice: ‘Pero ¿por qué están viendo la final? Ya se sabe el ganador’. No. No se sabe el ganador porque hicieron cuatro finales”, dijo Maleja en sus historias de Instagram.

En seguida, Tatán Mejía reiteró el mismo argumento que expuso hace unos días, diciendo que era muy fácil que se filtrara el nombre del ganador antes de que saliera el episodio final.

En ese sentido, Maleja Retrepo explicó: “Exacto, entonces se graban cuatro celebraciones con los cuatro finalistas. Se grabó la celebración de Chicho, de Carlitos, de Ramiro y de Sebas. Es decir, ellos se van a enterar quién es el ganador al aire”.

“Yo me voy a enterar quién es el ganador igual que ustedes”, agregó Tatán.