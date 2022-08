“Quise ponerle picante”, Isabella Santiago se sinceró y habló sobre su polémica participación en MasterChef

MasterChef Celebrity se despidió del público colombiano con una edición distinta y divertida, en la que el compañerismo y la amistad se reflejó en diferentes fases de la competencia. La temporada 2022 llevó a Ramiro Meneses a convertirse en el ganador absoluto del trofeo y del jugoso premio, tras demostrar los conocimientos que adquirió en el formato de cocina.

Sin embargo, pese a que las miradas se posaron sobre el actor que salió victorioso luego del extenso proceso que llevaron, muchos televidentes se interesaron por comentar y detallar las actitudes de Isabella Santiago durante la final. Su controversial paso por el proyecto dejó huella en los seguidores, que no dudaron en hablar noche tras noche de ella.

Recientemente, en diálogo con Vea, la actriz quiso hablar sobre el proceso que tuvo en MasterChef Celebrity y romper su silencio sobre las polémicas que surgieron con el paso del tiempo. Santiago fue clara al revelar si todo era real o se trataba de un montaje para llevar la competencia.

Aunque no logró llegar a ocupar un lugar entre los cuatro finalistas, en la entrevista que concedió la venezolana al medio sí fue sincera en hablar sobre el trabajo que desarrolló en la cocina, las opiniones que plasmó de sus compañeros y las peleas que tuvo con algunos famosos.

La artista inició asegurando que su paso por el reality fue para vivir y aprender muchas cosas, en especial para “lidiar con los miedos, la confianza y la seguridad”. Su camino en la competencia la ayudó a entender y conocer todo tipo de personas, llegando al punto de verse reflejada en algunos de ellos.

“Mis compañeros son un espejo de mí, yo me vi reflejada en muchos y también sé que ellos se vieron reflejados en mí; básicamente fue eso, el aprendizaje que obtuve”, dijo en el diálogo.

Ante las críticas que solía recibir, no solo del público, sino de sus compañeros de set, por las actitudes y decisiones que tomaba en sus estrategias, Isabella Santiago explicó cuál fue la mentalidad que usó al momento de entrar al juego. La latina siempre se ubicó en el “rol controversial”, buscando meterle picante a todo.

“Cuando yo tomo la decisión de participar en el reality dije: ‘Vamos a divertirnos, vamos a ponerle picante al asunto’, y ahí es donde yo decido jugarme el rol de la controversial, de la irreverente, de la criticona, de la que todo el tiempo está buscándole el doble sentido a las cosas, y no me arrepiento de eso, porque simplemente lo que hice fue exagerar una parte de mí”, afirmó la actriz.

“Nada de eso me define como persona. La gente que no estuvo de acuerdo con mi participación en el reality no logra ver más allá de lo que simplemente sus ojos quieren ver”, agregó sobre este tema.

No obstante, la celebridad señaló que tuvo acceso directo a muchas opiniones que llegaban sobre ella en redes sociales, por lo que vio el apoyo que recibía de algunos televidentes. Allí se enfocó en aclarar que sabía que estas personas la respaldaban porque la conocían y entendían el juego que estaba haciendo en MasterChef.

De igual manera, aprovechó el espacio para referirse a quienes la juzgaron, puntualizando en que nadie les había dado “el derecho” para criticarla y señalarla de la manera en que lo hicieron, pues nunca se metió con ninguno.

“Durante el proceso hubo un momento en el que me di cuenta, pero ya era tarde, donde dije: ‘¿Será que cambio?’, pero decidí terminar lo que inicié, y por eso hasta el último capítulo actué así”, indicó la artista en diálogo con la revista.