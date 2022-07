Ramiro Meneses, ganador de ‘MasterChef’, habló sobre el dinero que ganó; ¿en qué se lo va a gastar?

La temporada 2022 de MasterChef Celebrity fue una de las más seguidas y vistas por todo el país, y tras generar bastante expectativa sobre quién podría convertirse en el ganador absoluto de la cocina, Ramiro Meneses se convirtió en el amo y dueño del arte culinario.

El actor y ahora ganador de MasterChef Celebrity, Ramiro Meneses, con un juego de sabores y preparaciones lleno de creatividad e inspiración, se coronó como el vencedor de esta edición del programa de RCN, donde las opiniones salieron a flote de parte de otros competidores.

Meneses se destacó por su habilidad, su creatividad y el gran manejo que les dio a los productos y las alternativas que implementó para avanzar poco a poco en el camino por el trofeo y el jugoso premio.

En ese sentido, Ramiro Meneses en diálogo con Noticias RCN señaló que ya se gastó el dinero recibido por haberse hecho al triunfo en ‘MasterChef Celebrity’.

“Estoy pensando es cómo lo voy a recuperar. Ya está invertido todo, ya se fue toda (...) así es la vida”, dijo el actor en medio de risas.

Cabe recordar que el jugoso premio que obtuvo fue de 200 millones de pesos y una batería de ollas de Royal Prestige.

Ramiro Meneses mencionó que tiene un proyecto de restaurante enfocado en comidas rápidas, donde la especialidad serán los perros calientes.

“Es un negocio de perros calientes que vamos a montar. Se va a llamar ‘Perro Hijuepu…’ y son unos perros muy especiales, no convencionales, como me gusta a mí”, dijo.

Rivalidad con Tatán Mejía

Recientemente, en conversación con Superlike, Meneses se sinceró y reveló detalles inesperados sobre su paso por el famoso formato de cocina. El artista, que recibió un mensaje de Carla Giraldo por su victoria, aprovechó este espacio para contar si realmente existió una rivalidad con alguno de sus compañeros de set.

De acuerdo con lo que mencionó el ganador en la conversación con el medio, la persona que se percató del talento que tenía él para la gastronomía fue Tatán Mejía, uno de los grandes favoritos del público, quien no dudó en buscar la forma de eliminarlo de la competencia.

El actor fue claro al mencionar las intenciones del motociclista por buscar la forma de que saliera del juego.

Meneses puntualizó que su compañero en varias ocasiones hizo estrategias para evitar que avanzara, llegando al punto de confesárselo directamente.

“El primero que se pilló que yo era el más fuerte fue Tatán y fue el que hizo varios intentos para sacarme, y yo sabía, él me lo decía. Fue en tres ocasiones que me puso así”, afirmó Meneses, quien se quedó con una gran suma de dinero por este triunfo.

El también músico aprovechó la entrevista para recordar una situación específica que vivió con el deportista extremo, quien no dudó en ponerle una prueba dura durante la competencia. Ramiro afirmó que Mejía supo jugar las fichas y ambos entendían que se trataba de un camino individual.

“Lo primero fue en el reto del mamoncillo: yo lo miré y él me dijo: ‘Parcero, qué pena, es que es una competencia, lo siento. Espero me entienda’. Y yo le dije: ‘Todo bien, fresco’. Me fue bien con esa”, relató la celebridad.

Otro de los momentos en los que notó que el motociclista tenía toda la intención de debilitarlo en la competencia fue durante el reto del huevo, en el que debían hacer una preparación con un tiempo específico.

Ramiro Meneses aseguró que entendía la estrategia de su compañero de cocina, ya que le dio solo 20 minutos y luego se disculpó con él.

“Entonces le dije: ‘Tranquilo que yo soy capaz de hacer una preparación en menos de diez minutos’. Nunca se la devolví, nunca, o sea, Tatán no puede decir que lo puse en contra en algún reto y cuando pude hacerlo, no lo hice”, expresó el artista, destacando que la rivalidad y competencia con Mejía fue cordial y pareja.