“Se estaba poniendo encima de mí”, Meneses habla sobre Isabella Santiago en ‘MasterChef’

MasterChef Celebrity 2022 se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, debido a la inesperada competencia que se llevó a cabo entre los famosos. Los grandes favoritos fueron saliendo poco a poco en el camino, dándoles paso a sorpresivos talentos para llegar a la reñida final.

Tras una larga serie de pruebas, retos y acontecimientos, los concursantes mostraron sus dotes gastronómicos para avanzar a paso firme dentro del programa. Los espectadores vieron el crecimiento de varios artistas, quienes superaron sus miedos y fortalecieron un gusto por la cocina.

La edición 2022 dejó como ganador a Ramiro Meneses, quien se enfrentó a sus tres compañeros Chicho Arias, Tatán Mejía y Carlos Báez. Los platos y recetas que eligió para aquella final lo ubicaron como el favorito del jurado para quedarse con el título y el jugoso premio.

Recientemente, luego de recibir el trofeo y coronarse como el vencedor, Meneses concedió una entrevista al Canal RCN donde habló de distintos temas, entre ellos su relación con otros famosos que compitieron con él en MasterChef. En sus declaraciones, el actor se sinceró y comentó sobre Isabella Santiago, una de sus compañeras más fuertes e imponentes de la temporada.

El colombiano aprovechó este espacio para comentar un poco sobre las polémicas que vivió con la actriz venezolana, quien es recordada por su fuerte temperamento y las estrategias que implementaba para llegar a la final. La celebridad mencionó el enfrentamiento que vivieron durante uno de los retos, donde les tocó trabajar en equipo.

Ramiro Meneses comentó sobre el reto que llevaron a cabo en grupo, donde Santiago era la capitana y debía llevar las ideas de la preparación. Para él, este roce era necesario para ponerle freno a la situación, ya que consideraba que su colega lo estaba “dejando como un mentiroso”.

“Ese roce era necesario porque si yo no rompo en algún momento con lo que me estaba proponiendo ella, me estaba dejando a mí como un mentiroso y ella se estaba poniendo por encima de mí. Y hay algo con lo que yo no puedo y es con la gente salte por encima”, dijo el famoso en la entrevista.

“No era ni siquiera discutir con Isabella, sino dejarle claro: ‘Hey, hey, calma, conmigo no. Conmigo no te metas que yo no me estoy metiendo contigo”, agregó, sosteniendo que si alguien quería ganar podía hacerlo sin pasar por encima de los demás.

El artista también enfatizó en que, a pesar de los cruces que tuvieron en aquella oportunidad, sabía perfectamente la clase de competidora que era Isabella, por lo que siempre la buscaba para que integrara sus equipos. Ramiro señala que manejó el compañerismo en todos los sentidos, basándose en la clase de concursantes que eran.

“Cada vez que yo podía: ‘Isabella, con nosotros”. No puedo negar que es una buena competidora. No puedo meter el ser humano o lo que piense yo de ella, o lo que piensen mis compañeros de ella, no puedo dejar que eso me vuelva un juez. Isabella es una competidora y es muy buena, entonces yo no debo desconocer las facultades”, puntualizó el artista.

Para finalizar, Ramiro Meneses contó que, después de todo lo ocurrido con su colega, ambos limaron asperezas y fue allí donde “se abrazaron y se miraron a los ojos”, sin tocar aquel tema de la discusión. La relación terminó cordial, conociendo al otro como un gran competidor en la temporada.

¿Cómo fue la pelea de Ramiro e Isabella?

De acuerdo con lo que se pudo observar en uno de los capítulos, ambos famosos se encontraban compartiendo equipo para salvarse de reto de eliminación. Santiago era la capitana y era quien guiaba a sus compañeros con las preparaciones correspondientes.

Meneses estaba llevando a cabo una preparación, tal y como se lo indicó la actriz, cuando llegó Jorge Rausch al puesto de trabajo y le hizo correcciones por errores que estaba cometiendo. Isabella, al ver esto, sugirió que ya le había dado dichas instrucciones al artista, previamente cuando comenzaron a cocinar.

Esta actitud le molestó al colombiano, quien arremetió contra ella por lo que estaba diciendo frente al chef.