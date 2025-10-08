Gente
Actor Ramiro Meneses contó dura experiencia que vivió con el consumo de sustancias: “No estaría aquí”
El productor de televisión abrió su corazón y habló de uno de los momentos más difíciles de su vida.
Ramiro Meneses es un reconocido actor que se ha destacado por su amplia trayectoria en la televisión colombiana, convirtiéndose en un referente del entretenimiento del país.
El también productor y director antioqueño ha compartido parte de su vida profesional en sus redes sociales, pero en una reciente entrevista con Juan Pablo Raba, en su pódcast Los hombres si lloran, abrió su corazón y contó uno de los momentos más difíciles que vivió en su vida.
“Me doy cuenta de que de mí no hay nada, sobre todo, cuando me desmaquillo”, dijo, pues en un punto de su carrera, Ramiro logró que lo dejarán de contactar para solo hacer personajes de “ladrón” y empezó a interpretar otros papeles, pero no se encuentra a él mismo.
“Yo no conocí a Ramiro, yo no lo conocí. Yo conocí todos los personajes, sabía cómo eran, cómo se arma. Viví para la actuación y entré en un momento de crisis absoluta porque yo decía: ‘¿Y el mío?, ¿y mi personaje?’”, añadió.
Para ese momento, el actor afirmó que ya consumía drogas y lo hacía porque le gustaba, no para que los demás se dieran cuenta. Además, pensó que podría controlarlo, pero se volvió dependiente: “Lo que yo no percibía era que me iba a ganar”.
Al darse cuenta de lo sucedido, manifestó que no encontró ninguna salida, pues a pesar de haber tenido varias sobredosis, siempre salía bien; hasta que en una, su cuerpo no aguantó más y vio que, mientras lo inyectaban entre tres personas, “reventó el corazón”.
“Cuando me tengo que levantar de ahí y me di cuenta de que quede mal, muerto, ahí yo dije: ‘No hay puertas’”, comentó Meneses, quien también mencionó que no podía salir de la clínica porque allí se sintió seguro y empezó una peregrinación sin droga sustituta, sin psiquiatría y solo con un tratamiento psicológico.
El proceso duró cinco años, en los que afirmó haber sufrido de ataques de pánico, intentó mantenerse para no perder la razón, incluso aprendió a nadar para huirle a la locura, y entendió que la razón por la que no había llegado a Hollywood: “No estaría aquí”, añadió.
“Esa levantada me sirvió para aprender a vivir de verdad”, dijo, pues esa nueva oportunidad le permitió volver a sentir placer en todo y disfrutar cada experiencia que se le presentaba, entre ellas, la satisfacción que siente cuando se despierta y respira profundo, porque considera es consciente de cada cosa que hay a su alrededor.