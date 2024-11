Ramiro Meneses ventiló exigencias como actor y aseguró no estar para “personajitos” en televisión

Ramiro Meneses reveló sus exigencias como actor y dio a conocer lo que no aceptaría

“Yo no me muero por hacer cine, a mí no me llames para hacer cine, cuando me llaman les digo: a mí o me das el protagonista o el antagonista, si me das eso cuenta conmigo, con esto estoy siendo honesto. Yo no estoy para hacer personajitos para ir a aparecer en una película o una escena, yo me he preparado lo suficiente, hago un trabajo muy serio para hacer un personajito en el cual yo le boto toda la energía”, aseguró Ramiro Meneses.