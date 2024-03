Ramiro Meneses entregó inéditos detalles de impactante escena en ‘Rigo’

Ramiro Meneses revela detalles de impactante escena en ‘Rigo’

El reconocido actor habló de lo que fue interpretar al hermano de ‘Don Rigo’ en dicha escena: “Si yo no salgo diciendo cuando encuentro a Rigo muerto ‘mi hermano, mataron a mi hermano’ puede no haber pasado nada, porque es un adulto llorando a otro adulto pero yo dije ‘hermanito’. Esa vaina de la ausencia que se siente en ese momento, el abandono total y de la vida misma fue una fuerza impresionante a nivel vocal [...] De ahí en adelante es una escena que tiene mucha arquitectura de dirección, de montaje, de musicalización, y de compromiso de los actores”, dijo.

A lo que añadió: “El director plantea una confrontación con las fuerzas de policía que están ahí, es echarle la culpa a ellos de lo que no están pendientes, que las autoridades no sirven para ni mierd… [...] hay que saber cómo acomodar el cuerpo para cámara y cómo hacer para no mancharse de sangre por si tocaba repetir [...] yo me sentí feliz, yo sabía que iba a ser una buena escena, pero no sabía que se iba a multiplicar por mil, y eso fue lo sorprendente. Hacía rato que no pasaba una escena que generara eso”.