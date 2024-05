El de ‘Masterchef’ y más negocios de Ramiro Meneses que han quebrado: “Ese no es mi trabajo”

En televisión, el actor ha estado en novelas como SIn tetas no hay paraíso, Sin senos no hay paraíso, Victorinos, La viuda negra, La ley del corazón , El Bronx, Café con aroma de mujer, entre otras como la más reciente, Rigo, la cual narró la vida del reconocido ciclista colombiano Rigoberto Urán, en la cual interpretó a Lucho, el tío del deportista.

Meneses no solo es reconocido por estar frente a la pantalla, pues también ha logrado como director sacar adelante producciones como Casados con hijos, Tu voz estéreo, SIn senos no hay paraíso, Victorinos, El man es Germán, y más.

Ramiro Meneses acabó con negocio que creó con premio de Masterchef Celebrity

Negocios de Ramiro Meneses que han quebrado

“Mi especialidad es quebrar. Lo que pasa es que yo salgo y entro y dejo la sombre que algún día existió. Y yo me voy, digo: ese no es mi trabajo. Eso va con mi consigna: yo hago lo que me da la gana. Yo me divierto con eso. Le intento con lo que usted quiera, le intento. Así no triunfe, pero yo lo intenté”, concluyó el actor.