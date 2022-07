Tatán Mejía revivió momentos inéditos de MasterChef Celebrity

Tatán Mejía se ubicó como uno de los grandes famosos favoritos para quedarse con el premio final de la temporada 2022 de MasterChef Celebrity. Su paso por el programa televisivo fue aplaudido por el público y sus compañeros de set, quienes admiraban el proceso que llevaba a lo largo de la reñida competencia.

Con el pasar del tiempo, el deportista se quedó con los elogios de miles de personas, quienes creían que él sería el ganador absoluto del jugoso premio y del trofeo del reality. Sin embargo, Ramiro Meneses logró llevarse el primer lugar con la selección de platos que hizo para la final.

Recientemente, semanas después de que se dio por finalizada la temporada número cuatro de MasterChef Celebrity, el colombiano decidió realizar una nueva dinámica en redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió momentos inéditos que no salieron a la luz en el formato.

De acuerdo con lo que quedó reflejado en los contenidos, el paisa quiso revivir algunos videos y fotos especiales, donde plasmaba la química que existía con sus colegas, amigos y jurados del proyecto. Los clips graciosos fueron fundamentales para ambientar estas memorias de lo que fue la reciente entrega.

Para empezar, Mejía desempolvó un video que grabó el primer día de grabaciones, asegurando que no entendía qué hacía en aquella producción.

“11 de enero de 2022, rumbo al primer día de MasterChef. ¿Yo qué pu%&# estoy haciendo acá?”, dice en el clip, mostrando lo confundido que se sentía.

Luego, tras habilitar la casilla de preguntas, un seguidor quiso saber cuál había sido el mejor plato que hizo. El deportista plasmó una postal junto a Aida Morales, con quien compartió el reto de aquel día.

Seguido de esta imagen, Tatán mostró el detrás de cámaras de las grabaciones, donde sus compañeros y él practicaban los cantos y las entradas al set de cocina. En otro contenido subió un video de la semana antes de que se acabara el programa, afirmando que le ganaría a todos.

Para finalizar, publicó imágenes junto a su amiga Manuela González, con quien compartió gran parte de la competencia.

Ramiro Meneses confesó si hubo rivalidad con Tatán Mejía

Semanas atrás, en conversación con Superlike, Meneses reveló detalles inesperados sobre su paso por el famoso formato de cocina. El artista, que recibió un mensaje de Carla Giraldo por su victoria, aprovechó este espacio para contar si realmente existió una rivalidad con alguno de sus compañeros de set.

De acuerdo con lo que mencionó el colombiano en la conversación con el medio, la persona que se percató del talento que tenía él para la gastronomía fue Tatán Mejía, uno de los grandes favoritos del público, quien no dudó en buscar la forma de eliminarlo de la competencia.

Meneses puntualizó que su compañero en varias ocasiones hizo estrategias para evitar que avanzara, llegando al punto de confesárselo directamente.

“El primero que se pilló que yo era el más fuerte fue Tatán y fue el que hizo varios intentos para sacarme, y yo sabía, él me lo decía. Fue en tres ocasiones que me puso así”, afirmó el colombiano, quien se quedó con una gran suma de dinero por este triunfo.

El también músico aprovechó la entrevista para recordar una situación específica que vivió con el deportista extremo, quien no dudó en ponerle una prueba dura durante la competencia. Ramiro afirmó que Mejía supo jugar las fichas y ambos entendían que se trataba de un camino individual.

“Lo primero fue en el reto del mamoncillo: yo lo miré y él me dijo: ‘Parcero, qué pena, es que es una competencia, lo siento. Espero me entienda’. Y yo le dije: ´Todo bien, fresco´. Me fue bien con esa”, relató la celebridad.