Will Smith publica un sentido video para disculparse con Chris Rock: “me siento como una mierda”

Will Smith y Chris Rock protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la historia de Hollywood, luego de que el actor le diera un fuerte golpe al comediante en medio de la ceremonia de premiación de 2022. Las miradas se posaron sobre la situación, ya que muchos creyeron que se trataba de una broma planeada en medio del itinerario del evento.

Una vez se aclaró el acontecimiento y se confirmó que todo era una reacción real por los comentarios que hizo Rock sobre la esposa de Smith, las opiniones comenzaron a fluir entre los usuarios de redes sociales y los críticos de cine, quienes vieron esto como un comportamiento agresivo e innecesario.

Sin embargo, luego de meses de duras críticas y comentarios negativos, Will Smith reapareció para hablar del tema y compartir un sentido video en el que hablaba de aquel momento y se disculpaba con su colega por lo que ocurrió frente a millones de personas.

De acuerdo con el video publicado en YouTube, el famoso rostro de la pantalla grande quiso dedicar unas palabras para referirse al proceso de reflexión que ha llevado a cabo en este tiempo y así puntualizar lo mucho que lo afectó internamente.

“En los últimos meses he estado pensando mucho y haciendo un montón de trabajo personal. Hicieron un montón de preguntas justas y quiero tomarme algún tiempo para responderlas”, se aprecia en la pantalla, para darle paso al famoso artista y protagonista de Soy Leyenda.

Luego, aparece el actor sentado en un sofá claro, junto a un micrófono y varios objetos decorativos. Will luce una gorra blanca y una camisa del mismo tono, mientras se le ve con una expresión seria frente a la cámara.

“¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación?”, fue la primera pregunta que surgió en el espacio, donde el intérprete se sinceró sobre lo que sucedió fuera del foco público.

“Está todo borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no estaba listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará”, dijo la celebridad mientras miraba la cámara y se disponía a enviar un mensaje donde le pide disculpas.

“Entonces te lo diré, Chris. Me disculpo contigo. Mi comportamiento fue inaceptable. Estoy aquí cuando estés listo para hablar”, agregó.

De igual forma, Will Smith se dirigió a la madre de Chris Rock para ofrecerle también una disculpa por lo que sucedió en el escenario de los Premios Óscar. El artista internacional afirmó que vio una entrevista que concedió la progenitora del comediante y ahí fue donde se dio cuenta del error que cometió.

“Vi una entrevista que dio la madre de Chris y, sabes, esa fue una de las cosas sobre ese momento que simplemente no me di cuenta. Sabes, no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas en esa situación. Por eso me quiero disculpar con la madre de Chris”, dijo el actor, mientras observaba fijamente a la cámara.

Por último, la celebridad de la industria del cine quiso enviar un mensaje a Tony Rock, familiar del comediante, haciendo énfasis en la buena relación que tienen y en el error que cometió al golpear a su colega. Smith fue enfático en que sabe que esto puede ser irremediable, pero busca disculparse de corazón por lo ocurrido.

“Pasé los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento y voy a tratar de desempacar todo eso ahora. Puedo decirles a todos ustedes que no hay una parte de mí que piense que ese fue el camino correcto para comportarme en ese entonces”, dijo el estadounidense en el contenido.