Hermano de Chris Rock habría revelado la razón de la cachetada de Will Smith

Casi cuatro meses han transcurrido desde el escándalo que se desató tras la bofetada que el actor Will Smith le propinó al comediante Chris Rock, en medio de la ceremonia de los Premios Óscar realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.

La agresión se registró luego una intervención del comediante en la gala en la que hizo una broma sobre el corte al ras de Jada Pinkett Smith, esposa de Will, que sufre de alopecia (pérdida de cabello). Tras la bofetada, el actor gritó ante una audiencia estupefacta: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!”.

Por lo anterior, se pensó que la burla por la alopecia fue lo que desencadenó la furia de Smith. Sin embargo, Tony Rock, hermano de Chris Rock, recientemente dio a conocer un motivo distinto por el que habría ocurrido la agresión.

En una entrevista realizada para el pódcast ‘Top Billin’, señaló que el golpe no se debió a la alopecia de Pinkett. Según Rock, la razón de la rabia de Smith fue otra frase que dijo su hermano durante el monólogo en la que se refirió al rapero 2Pac fallecido en 1996, con quien Pinkett habría sostenido una relación, y de quien el actor tenía celos.

“Creo que la bofetada fue la acumulación de él siendo abofeteado en otros niveles. (...) Jada no dejará que 2Pac muera, siempre hay algo sobre 2Pac. Y no me estoy refiriendo a cosas familiares que la gente no sabe... esto es algo que todo el mundo sabe”, expresó Tony Rock.

De acuerdo con medios estadounidenses, en su libro biográfico Smith había reconocido sentir celos de 2Pac. “Odiaba no ser lo que él era en el mundo y sufría celos, quería que Jada me mirara así”, señaló el actor, quien además reconoció que nunca pudo de ser amigo del rapero por el vínculo que tuvo con su esposa.

Así está Will Smith después del incidente de los Óscar

Las últimas noticias que se conocieron sobre Will Smith tras el incidente en los Premios Óscar, fue que estuvo en un viaje de vacaciones y meditación en India. Sin embargo, en medio de una entrevista, el actor Kevin Hart afirmó haber tenido contacto con Smith y dio detalles su estado actual.

Las intervenciones de Hart se conocieron en medio de la alfombra roja de la película ‘DC League of Super-Pets’, ante los reporteros de Entertainment Tonight, para el actor tanto Smith como Rock deberían conciliar sus diferencias y seguir adelante; sin embargo, recalca que el intérprete de El príncipe del rap se arrepiente de su actuación en los premios.

“Will se arrepiente por esto, ya sabes, se encuentra mucho mejor ahora y desde luego mucho mejor de lo que estaba antes... Yo todavía le quiero mucho, también quiero a Chris, y no se puede juzgar a una persona por una sola cosa. La vida sigue y las personas crecen, denle la oportunidad a él de hacerlo”, expresó Hart, haciendo énfasis en la situación actual de Smith.

Para Kevin Hart ambos actores son sus amigos, por lo que no busca estar de un bando, solamente pidió al público que se le diera la oportunidad a Will de redimirse tras su actuación, misma que le costó una larga sentencia en la Academia.

“Lo único que espero es que los dos encuentren una forma de conciliar respecto a eso y que puedan seguir adelante. Somos humanos y cometemos errores. Esto no va de hablar del pasado, va sobre comprender el presente y hacer lo mejor para seguir adelante”, agregó el actor Hart, afirmando su deseo de reconciliación entre los dos grandes de la comedia.