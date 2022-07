Hija de Tatán Mejía y Maleja Restrepo desconsolada tras final de ‘MasterChef’

Luego de días de espera, este martes 12 de julio se conoció al ganador del popular concurso de cocina emitido por el canal RCN, MasterChef Celebrity. Esta temporada la ganó el reconocido actor Ramiro Meneses, venciendo en la final a Tatán Mejía, a Chicho y a Carlos Báez.

Ramiro Meneses afrontó este nuevo y último retro gastronómico con una motivación extra, ya que estuvo acompañado de su madre Ligia Cardona, su hija Melibea Meneses, su sobrina Sara Bohórquez y dos de sus mejores amigos de toda la vida, José María Jaimes y Carlos Andrés Hernández.

En esta ocasión, la final del programa se extendió en tres ediciones, por lo que los fanáticos del programa y sus participantes tuvieron que esperar más de lo normal para conocer al ganador.

A raíz de que el final de MasterChef Celebrity no llegó el día que los televidentes estaban esperando, se remitieron a las redes sociales para manifestar su inconformidad. El final del episodio llegó cuando los participantes estaban ad portas de comenzar a cocinar, por lo que el nombre del ganador siguió siendo un misterio para los fieles seguidores del programa por unos días más.

Precisamente, sobre el final de la presente temporada de MasterChef, la presentadora e influencer Maleja Restrepo explicó cómo fue la dinámica. Vale mencionar que Maleja es la esposa de Tatán Mejía, uno de los finalistas.

“Hay mucha gente que no entiende y dice: ‘Pero ¿por qué están viendo la final? Ya se sabe el ganador’. No. No se sabe el ganador porque hicieron cuatro finales”, dijo Maleja en sus historias de Instagram.

En seguida, Tatán Mejía reiteró el mismo argumento que expuso hace unos días, diciendo que era muy fácil que se filtrara el nombre del ganador antes de que saliera el episodio final.

En ese sentido, Maleja Retrepo explicó: “Exacto, entonces se graban cuatro celebraciones con los cuatro finalistas. Se grabó la celebración de Chicho, de Carlitos, de Ramiro y de Sebas. Es decir, ellos se van a enterar quién es el ganador al aire”.

Como en todo programa, algunos televidentes manifestaron su conformidad con la decisión tomada por los jurados, luego de que se conociese el ganador; sin embargo, entre los fanáticos del programa, los nombres más sonados para ganar el concurso eran Tatán Mejía o Carlos Báez.

La familia del primero estuvo muy activa durante todo el trascurso del programa, incluso cuando se supo que el deportista había pasado a la final, Maleja en compañía de sus hijas le hicieron un grato recibimiento a Tatán para celebrar su paso.

Sin embargo, la menor de las hijas de la pareja, Macarena, quedó fuertemente afectada al conocer que su padre no era el ganador del reality. Tras el resultado, este miércoles 13 de julio, Maleja compartió un video en el que se ve a la menor triste ante lo acontecido; su madre aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras.

“Ay, Maca. En la vida hay que aprender que a veces se gana y otras se pierde. Aunque esta vez ganamos no solo por tenernos, sino también por ver a nuestro ‘misterchef’ (Tatán) darlo todo de principio a fin”, escribió.

En la noche del martes 12 de julio, cuando se conoció al ganador, Maleja también aprovechó para mencionar qué fue lo más bonito que les dejó como familia el paso de Tatán por este concurso: “Primero, terminar el proceso y ya no tenemos que seguir pariendo. Segundo, este proceso nos deja demasiadas enseñanzas y una unión de familia inmensa. Tercero, lo más importante, es tenernos como familia. Cuarto, que fue una competencia muy reñida y felicitaciones a Ramiro porque la sacó del estadio”.