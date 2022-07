“Hicieron cuatro finales”: Maleja Restrepo reveló cómo se conocerá al ganador de ‘MasterChef’

El final de MasterChef Celebrity está bastante cerca. De hecho, varios seguidores del popular programa pensaron que concluiría con el episodio del domingo 10 de julio, sin embargo, se extendió más de lo esperado.

La recta final entró en marcha la semana pasada, por lo que el nombre del ganador es un detalle que los televidentes desean conocer a la mayor brevedad. Ramiro Meneses, Tatán Mejía, Chicho Arias y Carlos Báez son los participantes que llegaron hasta la última instancia del concurso. Ahora, todo dependerá de la prueba final, la cual consiste en un menú de cuatro tiempos: entrada fría, entrada caliente, plato fuerte y postre.

A raíz de que el final de MasterChef Celebrity no llegó el día que los televidentes estaban esperando, se remitieron a las redes sociales para manifestar su inconformidad. El final del episodio llegó cuando los participantes estaban ad portas de comenzar a cocinar, por lo que el nombre del ganador sigue siendo un misterio para los fieles seguidores del programa.

Precisamente, sobre el final de la presente temporada de MasterChef, la presentadora e influencer Maleja Restrepo explicó cómo será la dinámica. Vale mencionar que Maleja es la esposa de Tatán Mejía, uno de los finalistas, por lo que posee información privilegiada sobe el tema.

“Hay mucha gente que no entiende y dice: ‘Pero ¿por qué están viendo la final? Ya se sabe el ganador’. No. No se sabe el ganador porque hicieron cuatro finales”, dijo Maleja en sus historias de Instagram.

En seguida, Tatán Mejía reiteró el mismo argumento que expuso hace unos días, diciendo que era muy fácil que se filtrara el nombre del ganador antes de que saliera el episodio final.

En ese sentido, Maleja Retrepo explicó: “Exacto, entonces se graban cuatro celebraciones con los cuatro finalistas. Se grabó la celebración de Chicho, de Carlitos, de Ramiro y de Sebas. Es decir, ellos se van a enterar quién es el ganador al aire”.

“Yo me voy a enterar quién es el ganador igual que ustedes”, agregó Tatán.

Las lágrimas de Maleja Restrepo tras la llegada de Tatán a la final de ‘MasterChef’

El motociclista Tatán Mejía logró integrar el selecto grupo de finalistas y su esposa, Maleja Restrepo, no ocultó la emoción.

En un video que colgó en sus redes sociales, la mujer mostró el momento exacto en que su pareja le reveló la noticia: estaba a nada de alzar el título. El mensaje fue transmitido por el manizaleño luego de que terminara la grabación del capítulo que se emitió en la noche del 8 de julio, pues las escenas del programa se registraron hace un par de semanas.

En la imagen se observa a Maleja sosteniendo su teléfono y al otro lado de la pantalla se escucha a Tatán. En el filme no se oye comentar al participante del logro, sino la reacción de su esposa, que se prolongó entre lágrimas, traducidas en el orgullo que siente por él. En varias oportunidades, la presentadora ha dado cuenta de los grandes esfuerzos que ha hecho Mejía para sostenerse en la competencia.

“Qué bueno, cosita. Muac. Te amo, vida”, dijo Maleja mientras lloraba de la emoción. Una de las personas que la acompañaba en ese momento relató que el triunfo también era de ella.

Momentos más tarde, la caleña se paró frente a la cámara y sacó más palabras para expresar la felicidad que los acompañó ese día, separados por cientos de kilómetros, dado que Sebastián Mejía estaba cocinando junto al equipo de MasterChef en Cartagena: “Juep*{%, vida. Lo logramos. Te amo. Felicitaciones”, concluyó.

El video que compartió en sus redes sociales expuso los preparativos para la bienvenida: los allegados de Tatán le escribieron mensajes en carteles gigantes que fueron colgados en la camioneta que lo fue a recoger ese día en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Entre los emisores de las palabras estaban sus hijas y sus amigos más cercanos que conocieron la noticia.

En las imágenes se alcanza a leer un par de los recados que se armaron con marcadores de colores. “Tatán! Capullo, quiero otro hijo tuyo”, el piropo que constantemente le lanza su esposa en las redes sociales y que reiteró con motivo de la llegada a la final del reality. “Mi Sebas, gracias por darnos esta alegría. Estamos felices y nos sentimos muy orgullosos de ti. Te adoramos, campeón”, escribió otra persona.