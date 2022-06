¿Hubo intento de trampa en MasterChef Celebrity? Esto fue lo que pasó

En el último capítulo de MasterChef Celebrity los concursantes debieron cocinar nuevamente para ganar tiempo y acumularlo con el que ya habían obtenido en días pasados.

Sin embargo, Isabella Santiago cuando fue por los ingredientes a la despensa olvidó la mantequilla y según ella, era fundamental para el plato que iba a presentar a los jurados. “Ya llevo tres sartenes en los que se me quema el aceite. Si tuviera mantequilla y se me quema así, me funciona porque la receta es así, pero con el aceite no es igual porque en el sartén el aceite no me va a dar espuma”, dijo la preocupada participante.

Pero minutos antes se le vio ir a la estación de Estiwar G y le preguntó en voz muy baja si él podía darle un pedazo de la mantequilla que tenía. Sin dudarlo, Estiwar le cedió el ingrediente. Con lo que no contaban es que dos de sus compañeras de cocina se habían percatado del hecho. “Pilas, chicos, así el juego no es tan chévere”, dijo Aida, quien sí pudo fijarse de lo que hicieron entre Isabella y Estiwar.

En ese momento Isabella decidió devolver la mantequilla y decir que había pedido solo un poco. Eso sí, Corozo y Ramiro Meneses tampoco tenían ingredientes y nunca fueron a pedirle a sus compañeros, ya que eso puede ser castigado como trampa a la hora de evaluar los platos.

Isabella Santiago en otra polémica

En otro capítulo de MasterChef Celebrity se vivieron momentos tensión entre los participantes y, en esta ocasión, fue la modelo venezolana Isabella Santiago quien se mostró bastante molesta con las decisiones de los jueces. En esa oportunidad, los participantes tenían un nuevo reto sorpresa y un robot les indicaba a cada uno cuáles eran los ingredientes que debían utilizar para sus preparaciones.

Luego, los jurados les indicaron que solo cinco platos de los nueve en concurso podrían ser elegidos para ser evaluados y esos tendrían un premio que se vería reflejado en tiempo, para el siguiente reto. Durante todo el capítulo, Isabella aseguró estar convencida de que su plato sería uno de los que los jueces llamarían al atril porque tenía unos ingredientes atractivos. “A mí me van a llamar así sea por curiosidad”, dijo la participante mientras esperaba el anhelado llamado.

Sin embargo, uno a uno fueron llamando a los elegidos y su nombre todavía no era mencionado. Corozo fue el primero que pasó al atril con un plato de patilla asada que recibió algunas críticas del jurado. Luego, pasó Carlos Baez con su asado de cordero, y luego Estiwar G que mezcló algunas frutas colombianas para su plato llamado “Las aventuras de la feijoa parte 3″. Mientras eran llamados, Isabella se veía cada vez más incómoda y criticaba cada uno de los platos de sus contrincantes. “Visualmente, el plato de Estiwar no me gusta”, dijo sobre el plato del creador de contenido.

Acto seguido, los jueces llamaron a Chicho, el cuarto plato de los llamados analfabetas del sabor. “Miren la torta de Chicho, mal cortada, mal porcionada. Te imaginas donde yo llegue al atril con una torta como esa… me la ponen en la cabeza […]. A mí me la ponen en la cabeza, pero como es Chicho, no pasa nada”, dijo Isabella al respecto.

Finalmente, los jurados decidieron llamar a Tatán Mejía al atril, lo que la dejó bastante desilusionada pues estaba convencida de que sería el quinto en ser elegido. “Yo sé que me van a llamar porque entre todos los sobres [de ingredientes] es el que tiene más complicación”, dijo previamente. Finalmente, Estiwar G se llevó 30 minutos de premio; seguido por Corozo, con 25; Tatán, con 20; Chicho, con 15, y Báez, con 10.

La modelo no pudo ocultar la molestia y, a pesar de la alegría de los concursantes, se mantuvo seria e incómoda