Aída Morales se arrepintió de las decisiones que tomó en ‘MasterChef’ y hasta sintió que la miraron mal

Uno de los participantes le hizo entender a la artista que no quería trabajar con nadie, ¿de quién se trata?

La competencia del programa de televisión que reta a los famosos a cocinar, MasterChef Celebrity, está cada vez más reñida. En el último programa del miércoles 25 de mayo hubo de todo un poco, pues los participantes ya están en la etapa para ingresar al top 10, una de las más importantes y decisivas.

Entre las personas que entraron al selecto grupo se encuentra Manuela Gómez, Aída Morales, Tatán Mejía e Isabella Santiago, por lo que en la reciente entrega del formato audiovisual se buscó que un competidor más entrará a ocupar el privilegio de no ser eliminado por ahora. Sin embargo, para lograrlo, quien fuera elegido debía ser creativo.

Es así como a las primeras ganadoras de esta etapa del programa, Aída Morales y Manuela González, les tocó armar parejas entre sus compañeros. Eran siete personas, entonces una de estas tuvo que cocinar sola. En esta oportunidad, las celebridades se sumaron a un reto creativo, el cual consistió en transformar los alimentos trasnochados, de días pasados, que estaban almacenados en una nevera, y para ello hubo una exigencia: no se podía hacer calentados.

Así las cosas, la presentadora y activista ambiental Claudia Bahamón les ordenó a Morales y González que armaran las duplas y su decisión quedó de la siguiente manera: Cristina Campuzano y Natalia Ramírez; Ramiro Meneses y Estiwar G; Chicho y Carlos Báez, y, por último, Corozo, el comediante quedó solo.

En un primer instante, parecía que las dos actrices tomaron la decisión teniendo en cuenta los alimentos que más se complementaban para lograr un buen plato. No obstante, aunque no pensaron que eso le incomodaría a uno de sus compañeros, uno de los concursantes no estuvo de acuerdo con la forma en que fueron distribuidos.

“La verdad yo agacho la cabeza como diciendo ‘que no me vayan a dar compañero’. No quiero compañero”, dijo el artista Ramiro Meneses a las cámaras de producción. Pero a pesar de su deseo, Manuela indicó que él cocinaría con Estiwar G.

Enseguida, el creador de contenido, que se ha caracterizado por resaltar las prácticas de algunos barrios populares, dijo: “Pero no preguntaron. ¿Qué pasó ahí? Todos buscábamos ser el que cocinara solo”.

Para dar claridad, Morales intervino y explicó que ellos dos fueron elegidos por los ingredientes que tenían, pero eso tampoco convenció al actor: “Mmm, juepu… con Estiwi”, precisó Meneses.

En vista de lo sucedido, Ramiro hizo diferentes gestos, así que Aída trató de preguntarle disimuladamente qué le estaba sucediendo. Sin ningún problema y a voz baja, como si estuviera realizando una mímica, el artista hizo entender que no quería trabajar con nadie; prefería ser el participante que le tocaba cocinar solo.

“Veo a Ramiro y me hace como [gesto de lamento]… y yo dije: ‘Ay, juepucha, la cagué’”, dijo Aida Morales frente a las cámaras de la gran cocina.

De este modo, la única pareja que, según lo que mostró el programa, se sintió feliz fue la conformada por Natalia Ramírez y Cristina Campuzano. Por su parte, Morales se sintió arrepentida de no haber contribuido a los deseos de su compañero Ramiro Meneses.

Aun así, pese a los disgustos, la competencia debía seguir y no había otra opción que aceptar al compañero de trabajo y tratar de ganarse el puesto en el top 10.

En el reciente capítulo hubo de todo un poco, pero en especial dos sorpresas: la primera fue que el plato de Meneses y Estiwar G tenía un sabor a fresa, a pesar de que entre sus ingredientes no estaba el fruto de color rojo; la segunda, aplaudida por los fanáticos del programa en redes sociales, fue que el ganador del reto fue el comediante Corozo, a quien varios de sus compañeros no le tenían fe y que, además, le tocó cocinar sin la compañía de nadie.

Los jueces felicitaron al antioqueño, quien ingresó por segunda vez a la gran cocina y, por lo que ha sucedido, parece que está aprovechando al máximo esta oportunidad.