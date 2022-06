MasterChef: En ‘El defensor del televidente’ se les escapó la verdadera razón de la salida de Aida Bossa

Hace pocas semanas la actriz y participante del reality MasterChef Aida Bossa dejó el programa aludiendo a que su retiro se debía a una situación personal.

Tras la salida repentina, la cual le dio el reingreso a Cristina Campuzano, Aida explicó por medio de su cuenta personal de Instagram, varios días después, que “hay situaciones en la vida donde uno tiene que tomar decisiones”.

“Valecitas mías, gracias por todos esos mensajes que estoy recibiendo, hay situaciones en la vida donde uno tiene que tomar decisiones y en ese momento no podía seguir en la competencia. Por eso me retiré con mucho dolor, porque fui feliz hasta el último día, fue una experiencia maravillosa”, explicó Bossa.

En su video, la actriz reveló que en el momento en que vio su salida lloró de nuevo, ya que tuvo sentimientos encontrados y agregó que su retiro no es por nada grave.

“Yo estoy bien, mi familia está bien, pero en ese momento no podía seguir en la competencia”, argumentó por medio de una historia de su Instagram oficial.

Ahora bien, el episodio que ya había quedado atrás en la memoria de los espectadores del reconocido reality volvió a tomar un nuevo giro tras las declaraciones que se dieron en el programa conocido como El defensor del televidente, donde su conductora, Consuelo Cepeda, argumentó que esta versión que ella da se hace en defensa de la verdad y la honestidad con la audiencia.

De acuerdo con Cepeda, la salida de Bossa no tiene que estar rodeada de hermetismo, ya que tuvo que abandonar el programa porque se le cruzaba con las grabaciones de otra producción.

“Se cruzaron las grabaciones de MasterChef con las de Leandro Díaz y eso le puede pasar a cualquier productora de televisión”, dijo la presentadora.

La salida de Aida Bossa del programa trajo de regreso a la actriz Cristina Campuzano, quien tendrá una segunda oportunidad para demostrar su talento a la hora de cocinar.

La pelea entre Isabella Santiago y Manuela González en MasterChef

Una pelea entre dos participantes del programa de cocina MasterChef Celebrity, en el capítulo del domingo 29 de mayo, fue el episodio que se llevó la atención del público, ya que luego de la extensa jornada de elecciones, Isabella Santiago y Manuela González dieron de qué hablar a los televidentes.

Todo comenzó cuando Isabella Santiago se enojó tras una confusión que hubo cuando los jueces pidieron a los concursantes presentar el plato que habían preparado para el desafío.

Al parecer, cuando ambas concursantes estaban haciendo la fila para pasar a las críticas de los jurados, a Santiago se le olvidó algún elemento y tuvo que volver corriendo a su puesto, pero mientras estuvo allá, la fila avanzó y Manuela González pasó antes que ella.

Al final, este pequeño inconveniente hizo que Santiago resultara perdiendo su oportunidad de pasar a la siguiente ronda sin llevarse puesto el delantal negro, hecho que elevó aún más la ira de la venezolana.

“Cuando uno se lucha las vainas es muy gratificante ganar”, fueron las palabras de Manuela González justo luego de que los jueces la nombraran como la ganadora del reto. A pesar de esto, Santiago no se quedó callada y dejando entrever su enojo, infirió que la bogotana había sido deshonesta.

“Si uno es honesto, cumpliría con la vuelta. Yo me paré ahí con mi plato y fue solo un segundo, pero no pasa nada”, afirmó Santiago, palabras que hicieron que Nicolás de Zubiría reafirmara los hechos para la venezolana y no culpara a González.

Tras esto, Manuela se defendió y aseguró que “Yo ni siquiera había visto que tú habías venido a dejar algo. Yo hice lo que ellos dijeron que tocaba hacer y era pararse a hacer fila”, insistió la bogotana defendiendo su postura.