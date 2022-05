“No saltemos al vacío”: jurado de MasterChef habló sobre las elecciones

Cada vez está más cerca la fecha para que los colombianos ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales de primera vuelta. El encuentro en las urnas será el domingo 29 de mayo, por lo que personajes públicos, famosos o celebridades, que resaltan en la pantalla chica colombiana, han dado a conocer sus inclinaciones políticas e intención de apoyo para ciertos candidatos.

A la lista de celebridades se le sumó el chef y actual jurado del programa de cocina MasterChef Nicolás de Zubiría.

SEMANA le ha estado siguiendo el pulso político a cada uno de los personajes que aspira a convertirse en el próximo presidente de la República. De hecho, el lunes 23 de mayo se llevó a cabo El Debate Definitivo para conocer las propuestas de algunos, como Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. De allí que muchas personas busquen informarse y también exponer sus preferencias políticas.

En el caso del experto en cocina, no confirmó que tuviera un candidato preferido, pero en su perfil de Instagram el cartagenero contó y dio uno que otro indicio de su posible elección.

Para Zubiría, es necesario analizar muy bien el “cambio” que cada uno de los aspirantes al máximo puesto político mencionan a los colombianos. De este modo, a días de que se efectúe la contienda electoral y se dé a conocer el nombre de los favoritos, el especialista en culinaria se atrevió a no quedarse callado y, al contrario, exponer su opinión política.

“Colombia está lejos de ser perfecta, como cualquier democracia abierta. Igual no hay persona perfecta, empresa perfecta, ni fundación perfecta, ni gobernante perfecto, ni partido político perfecto”, precisó el jurado de MasterChef Celebrity.

Conjuntamente, para el cartagenero hay un desafío y este no solo les compete a los políticos o personajes que laboran en el Estado, sino, más bien, es una tarea de todos: “El reto, hermoso, está en poder tratar de ser mejores todos los días. Mejores como persona, como familia, como empresa, como ciudad, como país. Por favor, salgan a votar por su candidato favorito. Voten por amor a Colombia y no por odio a una persona o un partido”, agregó.

Para nadie es un secreto que existe fanatismo por uno que otro candidato y eso ha repercutido en actos violentos, discriminatorios y denuncias. No obstante, Nico es muy claro al decir que esa no es la solución, pues el odio no va a resolver nada en Colombia.

En adición, si bien es cierto que cada aspirante a la Presidencia predica un “cambio”, el chef hace un llamado a todos sus seguidores respecto a este tema e indica que: “Todos los candidatos son ‘cambio’, pero ¿cuál es el cambio que necesitamos y queremos? No saltemos al vacío, así que todos a votar con consciencia este 29 de mayo”, concluyó Nicolás de Zubiría.

A continuación, el video que da muestra del pensamiento o postura política del personaje público para las elecciones que se efectuarán el próximo domingo. El perfil de La Chismosa News recopiló los fragmentos.

Respecto a las elecciones de este domingo 29 de mayo, el registrador nacional dijo que “serán las más vigiladas de la historia”.

“Están dadas todas las garantías electorales por parte de la organización electoral a la ciudadanía, a los votantes y, en especial, a las fuerzas políticas. Hemos trabajado desde el 14 de marzo con todas las campañas, y las decisiones que se han tomado en el plan de acción han buscado, no solo garantías para los candidatos, sino, sobre todo, garantías para la ciudadanía, para que se ejerza el voto”, puntualizó la cabeza que lidera el equipo el cual lleva el Censo Nacional Electoral.