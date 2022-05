Video | Joven voluntario de la campaña de Petro fue víctima de agresión física; le partieron los dientes

A menos de 15 días de que se efectúen las elecciones a la primera vuelta por la Presidencia de la República, los votantes han mostrado sus intenciones y favoritismos por cada uno de los candidatos.

Sin embargo, los choques entre unos y otros parecen ser un factor que reluce en algunas situaciones, por lo que en Medellín se presentó un acto de incomprensión en contra de un voluntario de la campaña de Gustavo Petro. Los hechos ocurrieron el domingo 15 de mayo en horas de la tarde.

Identificado como Cristian Mateus, el joven apareció en un video en redes sociales y denunció que fue víctima de un caso de intolerancia en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Manrique, zona nororiental de Medellín.

Según las declaraciones y el video que se hizo viral en diferentes redes sociales, fue agredido en el rostro, hecho que provocó que varios de sus dientes se partieran.

“Mi nombre es Cristian Mateus (...) y estaba haciendo campaña aquí en Manrique y me rompieron los dientes, fue una agresión inmediata, yo no soy violento”, comunicó el joven seguidor de Petro, mientras se observa la tienda en la que ocurrió la agresión física, al igual que al supuesto agresor, que se veía parado al lado de varios miembros de la Policía.

Además, horas después de lo sucedido, publicó otro video en el que una ciudadana les gritó a varios sujetos del establecimiento: “No voten, pero no agredan”. En vista de ello, uno de los hombres argumentó que no aceptaban, de ninguna manera, la campaña de Gustavo Petro: “Aquí no queremos a Petro, no somos guerrilleros. Aquí somos uribistas”, se escucha al fondo del archivo.

Estos son los argumentos de quienes golpearon a Cristian: “somos uribistas”.

Nada justifica una agresión física, menos por una ideología política. https://t.co/LwubPkrFed pic.twitter.com/3rWWaUiBHm — Juan Pablo Ramírez (@Juanparal) May 15, 2022

Debido a la acción de intolerancia en contra de Mateus, la campaña del candidato del Pacto Histórico en Medellín se pronunció.

El secretario de Gobierno de esa ciudad del periodo 2020-2022, Esteban Restrepo, pidió que se garantice la vida de las personas y los derechos democráticos de todos. Por su parte, el joven agredido ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Respecto a las autoridades, el general Martín Gámez, de la Policía de Medellín, se encargó del caso y precisó que “al lugar de los hechos, llegó la Policía del sector, donde se realizó la captura del presunto agresor bajo la premisa de lesiones personales, por lo que deberá responder a sus supuestas acciones”.

Varios conocidos de Cristian Mateus contaron que el joven lleva meses haciendo pedagogía política. “Tiene la mejor actitud y energía, dialoga y hace su trabajo con amor”, escribió una usuaria en Twitter. Otro cibernauta precisó: “Cristian es uno de los jóvenes que se ha puesto la camiseta del cambio y día a día trabaja por hacerlo realidad”.

Sumado a esto, la Organización Internacional de Derechos Humanos manifestó su solidaridad con Mateus, pidió a las autoridades de Medellín la judicialización del responsable y aseguró, en sus canales de comunicación, que el secretario general Carlos Arcila se encargó de verificar los hechos.

Según los seguidores de la campaña del Pacto Histórico, la violencia viene desde la campaña del candidato del Equipo Por Colombia, Federico Gutiérrez. No obstante, esta rechaza cualquier acción que atente en contra de la integridad de los demás colombianos, así lo han hecho saber en varios escenarios públicos y comunitarios.

Respecto al estado de salud de Cristian Mateus, el joven agradeció la atención que recibió de los líderes del movimiento político al que él apoya. Así mismo, comunicó en redes que fue atendido por especialistas que le instalaron una férula dental.