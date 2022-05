Video | Julio César Herrera narró un caso de intolerancia que vivió en Bogotá

El actor colombiano Julio César Herrera, recordado por su icónico papel de ‘Fredy Stewart Contreras’ en la novela Yo soy Betty, la fea, narró un caso de intolerancia que vivió mientras conducía su vehículo en Bogotá, cuando fue insultado por otro conductor.

“Le pito a un señor que estaba adelante y le hice así (gesto para que avanzara) . El tipo baja la ventana y empieza a insultarme de una manera absurda, yo nada más quería que se corriera”, contó Herrera.

Pero el incidente no terminó ahí, pues el enfurecido hombre continuó insultándolo por pedirle que avanzara con su vehículo. “El caso es que el tipo arranca, empieza a seguirme, yo lo dejo pasar y le grito: ¿quiere hablar? Se parquea adelante mío me le hago al lado, baja la ventana y sigue insultándome”.

Herrera dejó que lo siguiera insultando y cuando lo pudo interrumpir le explicó por qué le pidió que avanzara. “Ese señor le cambiaron los colores, me empezó a pedir disculpas, fue todo diferente. Relajémonos, tranquilos”, afirmó el actor.

La publicación que está en la cuenta de Instagram del programa de farándula Lo sé todo de Canal Uno, recibió comentarios de cibernautas que también contaron los episodios de intolerancia que han vivido cuando conducen.

“A mí me pasa todo el tiempo, y lo persiguen a uno por cuadras”, “falta mucha tolerancia en la vías; calles; parques; TransMilleno; restaurantes; etc etc mucho ‘levantao’ y con muchísima falta de cultura”, “la verdad, mucha intolerancia. Ya no se le puede ni mirar a la cara a la gente”, “así es, para pelear se necesitan 2 y tú das paz así que... No hay mejor arma que la amabilidad con la decencia no se pelea”, fueron los comentarios que tuvo la publicación sobre el suceso del actor.

Hechos de intolerancia dejan dos muertos en el área metropolitana de Bucaramanga

La intolerancia continua cobrando vidas en el área metropolitana de Bucaramanga. Este fin de semana dos hombres fueron asesinados en Floridablanca y Piedecuesta, los crímenes habrían ocurrido en medio riñas con armas blancas. Las autoridades reportaron la captura de uno de los agresores y buscan al otro.

Como Germán Javier Flórez Rivera, de 35 años, fue identificado el hombre que perdió la vida en el Floridablanca. Flórez Rivera se encontraba departiendo con un grupo de amigos en un establecimiento comercial, ubicado en la manzana 1 del barrio Escoflor. Al parecer, terminó pagando los “platos rotos” de un problema ajeno.

Versiones preliminares indican que hasta el lugar en mención llegaron dos sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta, y que tendrían problemas con un amigo de Germán Javier. Allí desenfundaron un arma de fuego y un machete e iniciaron la riña.

Sin embargo, Germán Javier habría intentado mediar para que esta se disolviera, pero terminó recibiendo un machetazo en el pecho. Cayó gravemente herido, mientras los agresores escaparon del lugar. El hecho ocurrió la noche del pasado sábado, 30 de abril.

Enseguida, el herido fue auxiliado y trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios, de Floridablanca, pero llegó sin signos vitales. Los médicos no pudieron hacer nada por él.

Tras el violento hecho, las autoridades desplegaron un operativo y a pocos metros de donde se originó la riña capturaron a uno de los presuntos implicados. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el delito de homicidio. El otro, que logró escapar, continua siendo buscado.

En Piedecuesta la intolerancia también fue protagonista. Allí un hombre, que respondía al nombre de Jesús Romero, perdió la vida luego de recibir una puñalada en el pecho. El crimen ocurrió la madrugada del sábado.

De acuerdo con el reporte preliminar, en hechos que son materia de investigación en la carrera 6 con calle 11 sector de la Plaza Central, un grupo de hombres se enfrascó en un riña y en medio de esta Jesús sufrió la peor parte, fue herido de gravedad y falleció antes de ser auxiliado.

Hasta el momento no se han reportado capturas sobre este hecho. Sin embargo, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con la identidad del responsable.