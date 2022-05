Brutal agresión a joven que habría pintado un grafiti en una vivienda de Bogotá

Los casos de intolerancia continúan preocupando a las autoridades en Bogotá. Y es que, presos de la ira, algunos ciudadanos prefieren ‘arreglar’ las diferencias a través de los insultos y agresiones físicas que en algunos casos dejan personas heridas y hasta fallecidas.

A propósito, en Bogotá se presentó durante la noche del pasado domingo 1 de mayo un caso donde un joven resultó con serias lesiones en su cuerpo y fue trasladado a un hospital luego de que dos hombres, presuntamente, lo agredieron por haber pintado un grafiti en la puerta de la casa de uno de ellos.

Aseguran que ese domingo, a eso de las 10 de la noche, los dos agresores persiguieron al grafitero a bordo de un vehículo por toda la troncal Américas, e interceptaron al joven que iba en una bicicleta, a los alrededores de la estación Banderas de TransMilenio, cerca a la Clínica del Occidente.

Una vez al joven lo tenían vencido en el piso, algunos testigos afirman que los dos hombres le propinaron patadas y puños con sevicia, a tal punto que se hizo necesaria la intervención de algunos transeúntes para evitar una tragedia.

La familia del joven agredido estaría a la espera de un dictamen de Medicina Legal para instaurar una denuncia en contra de los agresores.

Julio César Herrera narró un caso de intolerancia que vivió en Bogotá

El actor colombiano Julio César Herrera, recordado por su icónico papel de ‘Fredy Stewart Contreras’ en la novela Yo soy Betty, la fea, narró un caso de intolerancia que vivió mientras conducía su vehículo en Bogotá, cuando fue insultado por otro conductor.

“Le pito a un señor que estaba adelante y le hice así (gesto para que avanzara). El tipo baja la ventana y empieza a insultarme de una manera absurda, yo nada más quería que se corriera”, contó Herrera.

Pero el incidente no terminó ahí, pues el enfurecido hombre continuó insultándolo por pedirle que avanzara con su vehículo. “El caso es que el tipo arranca, empieza a seguirme, yo lo dejo pasar y le grito: ¿quiere hablar? Se parquea adelante mío me le hago al lado, baja la ventana y sigue insultándome”.

Herrera dejó que lo siguiera insultando y cuando lo pudo interrumpir le explicó por qué le pidió que avanzara. “Ese señor le cambiaron los colores, me empezó a pedir disculpas, fue todo diferente. Relajémonos, tranquilos”, afirmó el actor.

La publicación, que está en la cuenta de Instagram del programa de farándula Lo sé todo de Canal Uno, recibió comentarios de cibernautas que también contaron los episodios de intolerancia que han vivido cuando conducen.

“A mí me pasa todo el tiempo, y lo persiguen a uno por cuadras”, “falta mucha tolerancia en la vías; calles; parques; TransMilleno; restaurantes; etc. etc. mucho ‘levantao’ y con muchísima falta de cultura”, “la verdad, mucha intolerancia. Ya no se le puede ni mirar a la cara a la gente”, “así es, para pelear se necesitan 2 y tú das paz así que... No hay mejor arma que la amabilidad con la decencia no se pelea”, fueron los comentarios que tuvo la publicación sobre el suceso del actor.