Copa Libertadores

Grabaron puño a Lucas González, DT del Tolima: indignante agresión sufrida en Libertadores

Un miembro del cuerpo técnico de O’Higgins fue en busca del técnico bogotano y le pegó. En video quedó el momento justo del ataque.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

12 de marzo de 2026, 9:09 a. m.
Lucas González, entrenador del Tolima, fue golpeado por un rival al término de juego de Copa Libertadores.
Lucas González, entrenador del Tolima, fue golpeado por un rival al término de juego de Copa Libertadores. Foto: Captura a foto de @cdtolima y video @danielaromeroah

Bastante caliente acabó el partido de Copa Libertadores entre Deportes Tolima y Club Deportivo O’Higgins, de Chile. Es más, antes de que el juez central pitara el término del duelo, ambos planteles ya se encaraban desde sus zonas técnicas.

En la transmisión del compromiso se vio a Lucas González, técnico del cuadro pijao, lanzar algunas palabras al banquillo rival.

Al finalizar el juego y, tras la victoria de los ibaguereños, el cuadro chileno se fue en busca del entrenador bogotano. Con la impotencia de haber perdido a pleno, los australes fueron casi que a ‘cazar’ a González.

Varios colaboradores de O’Higgins llegaron a buscar el cara a cara con el DT, quien no les salió al paso. A pesar de eso, fue cubierto por sus jugadores y colaboradores para evitar una situación más compleja.

Al final, en un descuido de los tolimenses, se dio la agresión a Lucas González por parte de alguien del staff chileno. Fue un golpe seco al abdomen, que el entrenador resistió y causó indignación total.

Ante la presión de quien lo golpeó por volver a hacerlo, a Lucas se le vio poner sus brazos para intentar defenderse. Por fortuna, fue sacado de allí gracias al golero Luis Marquinez, quien intentó alejarlo de toda la trifulca.

Wilmar Roldán y César Farias se agarraron en pleno partido de Copa Libertadores: terminó mal para el DT

Expulsión para Libertadores

Lucas González pasó a la fase de grupos con Deportes Tolima, pero no estará en el juego del debut, luego de haber visto la tarjeta roja. Si bien en la transmisión no se evidenció, a la rueda de prensa acudió el asistente técnico, Alexis Henríquez.

Allí el exjugador e ídolo de Atlético Nacional respondió a las preguntas de la prensa.

Ola de críticas a lo hecho por Nacional vs. Junior: David Ospina queda inmerso y le caen dardos

Así como se hizo cargo en esta oportunidad, es seguro que tenga que ser quien se haga cargo de dirigir al Tolima desde el banco el día de la fecha 1 en Libertadores.

Habrá que esperar un pronunciamiento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para determinar si la roja de Lucas González es por un solo partido, o si tiene una sanción más larga.

Remontada y clasificación en el ‘Mamut’

En Ibagué, Deportes Tolima batalló hasta conseguir un 2-0 sobre el chileno O’Higgins, resultado que le permitió avanzar a la fase de grupos con un global de 2-1, tras un partido intenso y muy disputado.

Junior Hernández abrió la cuenta a los 38 minutos con un potente zurdazo de volea, y Juan Pablo Torres selló la victoria a los 87, tras culminar un contragolpe letal iniciado por Jader Valencia. Así, el Vinotinto y Oro aseguró el 2-0 y su pase a la ronda de grupos.

“Durante los días que estuvimos entrenando, sabíamos que el juego era por fuera, porque ellos cerraban mucho por dentro. Gracias a eso llegaron las ocasiones de gol”, dijo Hernández a ESPN.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

*Con información de la AFP.