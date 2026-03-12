¿Cómo se ejecuta un contragolpe? Tolima y el agónico gol de Tatay que lo clasificó a los grupos en Libertadores

Este miércoles el Deportes Tolima logró derrotar al chileno O’Higgins 2-0 y de paso se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Imagen del partido entre Deportes Tolima y O'Higgins por la tercera fase previa de la Copa Libertadores. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Más allá del resultado, hubo una imagen que quedó en la retina de quienes pudieron presenciar el encuentro, pues se trató de una catedra perfecta sobre cómo ejecutar un contragolpe.

El encargado de finalizar la jugada fue Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, luego de un tiro de esquina que el cuadro visitante no supo administrar y que permitió la contra letal de los dirigidos por Lucas González.

Otro dato clave que le imprimió más emoción al gol, es que se consiguió sobre el minuto 87, cuando caía la persiana en el estadio Manuel Murillo Toro y en un momento en el que el equipo chileno le apostó a buscar el empate para aprovechar la ventaja obtenida en su patio.

Clases de contragolpe, por el Deportes Tolima

La jugada la inició tras un tiro de esquina mal ejecutado por O’Higgins; el balón cayó en el borde del área chica y Sebastián Guzmán rechazó la pelota con un pelotazo largo con dirección a la mitad del terreno.

Allí, Jhon Jader Valencia logró dormir el balón, controlarlo y emprender carrera con dirección al arco contrario.

A la ofensiva por la parte izquierda se sumó ‘Tatay’ en velocidad, quien recibió el pase de valencia para mandar el balón al fondo de la red, anotar el segundo tanto y darle la clasificación a los ‘pijaos’ a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así fue el triunfo del Tolima

Junior Hernández abrió la cuenta a los 38 minutos con un potente zurdazo de volea, y Juan Pablo Torres selló la victoria a los 87, tras culminar un contragolpe letal iniciado por Jader Valencia. Así, el Vinotinto y Oro aseguró el 2-0 y su pase la ronda de grupos.

“Durante los días que estuvimos entrenando sabíamos que el juego era por fuera, porque ellos cerraban mucho por dentro. Gracias a eso llegaron las ocasiones de gol”, dijo Hernández a ESPN.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

De esta manera, el conjunto tolimense acompañará en fase de grupos Santa Fe y al Atlético Junior, equipos colombianos que cayeron en esta fase tras haber salido campeones en 2025.

Ahora, solo resta esperar la suerte que corra el Independiente Medellín, equipo que esta noche definirá su futuro cuando reciba al Juventud en su campo.

Tras el empate 1-1 en Montevideo en la ida el modesto club uruguayo, debutante absoluto en la competición, ha superado dos rondas previas sin poder jugar en su estadio, el Parque Artigas, que no cumple con los estándares de la Conmebol.

El delantero uruguayo #09 de Independiente Medellín, Enzo Larrosa, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores entre Juventud de Uruguay e Independiente Medellín de Colombia en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo el 5 de marzo de 2026. (Foto de Dante FERNANDEZ / AFP) Foto: AFP

Cada serie la definió en campo ajeno, un desafío extra que no ha detenido su marcha: contra Universidad Católica de Ecuador jugó en el Centenario, frente a Guaraní en el Parque Viera, y ante el DIM en el Gran Parque Central, hogar de Nacional.

Pese a la itinerancia, Juventud mostró carácter y capacidad de adaptación, imponiéndose en momentos decisivos como visitante.