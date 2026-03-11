Deportes Tolima saca la casta y se asegura en los grupos de la Copa Libertadores tras remontar ante O’Higgins

Deportes Tolima vuelve a dejar en alto la bandera de Colombia y saca la casta en la Copa Libertadores. Por la tercera ronda de la fase previa del torneo de la Conmebol, el club tolimense tuvo que verse las caras con el O’Higgins de Chile, que tenía una ventaja para la vuelta que se disputó en el estadio Murillo Toro de Ibagué.

En la ida, O’Higgins se había quedado con la victoria tras un gol de Francisco González en el estadio Codelco de Rancagua (1-0). La desventaja no fue impedimento para que Deportes Tolima hiciera sentir su localía y pudo remontar con dos goles en la ciudad de Ibagué.

La operación remontada comenzó con Junior Hernández al minuto 38 y un potente zurdazo de volea. El empate en la serie ya avisaba lo que iba a suceder en la segunda parte (1-0). Continuó Juan Pablo Torres al 87’ tras cerrar de gran forma un letal contragolpe que inició Jader Valencia. De esta manera, el local se adjudicó un 2-1 en el global y la clasificación a la fase de grupos.

Junior Hernández celebra el gol contra O'Higgins. Foto: Colprensa

Magnífico resultado y buen avance del proceso del técnico Lucas González con el Deportes Tolima. Luego de jugar una final de la Liga Betplay en diciembre pasado contra el Junior de Barranquilla, el equipo de Ibagué ahora clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores y por si fuera poco, asegura más competencia internacional y posibilidades de marcar mejores taquillas en el año.

Tolima acompañará a Junior de Barranquilla y Santa Fe

Tras la clasificación, Tolima se une al club de equipos colombianos que jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cabe recordar que Santa Fe y Junior ya están en esta instancia por la condición de campeones en el 2025 de la Liga Betplay.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se celebrará el próximo jueves, 19 de marzo, en Paraguay. Mientras tanto, los equipos eliminados en la tercera fase del torneo de la Conmebol serán reubicados en la Copa Sudamericana.

Ahora, el único club que falta por confirmar su pase en grupos de Libertadores o Sudamericana es el Independiente Medellín, que enfrentará al Juventud de Uruguay en el Atanasio Girardot de la capital de Antioquia, por la vuelta de la tercera fase previa. La serie va 1-1 y el DIM podrá definir su futuro en condición de local.